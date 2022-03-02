Ліквідований в Україні окупант Віктор Ісайкін

Українська армія ліквідувала російського полковника Віктора Ісайкіна, який прибув на українську землю з окупаційними військами. Про смерть Ісайкіна на території України повідомив глава Мордовської Республіки РФ Артем Здунов.

Здунов розповів, що вбитий поїхав до України «виконувати бойові завдання», тобто у складі російських військ брати участь у нападі на Україну. Він мав звання полковника.

«Під час бойового завдання під час спецоперації з надання допомоги народним «республікам» на Донбасі загинув наш земляк. Йому було 40 років. Віктор Іванович Ісайкін – кадровий військовий, полковник. Своє життя він присвятив беззавітному служінню Росії», – йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 1 березня втрати армії РФ у війні проти України становлять понад 5700. За п’ять днів війни також близько 200 російський окупантів потрапили в полон.

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