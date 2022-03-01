Українські військові знищили понад 1,5 тис. одиниць різної техніки противника

Генштаб ЗСУ повідомляє, що станом на 1 березня втрати ворога серед особового складу становлять понад 5700. За п’ять днів війни також близько 200 російський окупантів потрапили в полон.

Протягом п’яти днів українські військові знищили та пошкодили понад 1,5 тис. одиниць техніки ворога:

літаків – 29 од,

гелікоптерів – 29 од,

танків ‒ 198,

ББМ ‒ 846,

артилерійських систем – 77,

засоби ППО - 7,

РСЗВ - 24,

цистерн з ПММ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

катери – 2 одиниці,

автомобільної техніки - 305.

У Генштабі додали, що це приблизний підрахунок через високу інтенсивність бойових дій.

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