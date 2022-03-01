Генштаб ЗСУ повідомив про втрати росіян за п’ять днів війни
Втрати ворога серед особового складу становлять понад 5700
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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Українські військові знищили понад 1,5 тис. одиниць різної техніки противника
Генштаб ЗСУ повідомляє, що станом на 1 березня втрати ворога серед особового складу становлять понад 5700. За п’ять днів війни також близько 200 російський окупантів потрапили в полон.
Протягом п’яти днів українські військові знищили та пошкодили понад 1,5 тис. одиниць техніки ворога:
- літаків – 29 од,
- гелікоптерів – 29 од,
- танків ‒ 198,
- ББМ ‒ 846,
- артилерійських систем – 77,
- засоби ППО - 7,
- РСЗВ - 24,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,
- катери – 2 одиниці,
- автомобільної техніки - 305.
У Генштабі додали, що це приблизний підрахунок через високу інтенсивність бойових дій.
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