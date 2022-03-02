Українські авіація, військові й тероборона перемогли російських агресорів біля міста Баштанка на Миколаївщині колону ворожої техніки, яка включала близько 800 одиниць. Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук у Facebook.

За його словами, ще вдень було отримано інформацію про колону російських військових, яка рухалася в сторону Кривого Рогу з Баштанки й налічувала близько 800 одиниць колісної техніки.

«Наші захисники відпрацювали оперативно, не лишивши ворогу шансів навіть потрапити на територію Дніпропетровщини. Колону атакували з повітря, окупантам міцно дісталося. І дістанеться знову з іще більшою силою, якщо спробують знову прорватися через кордон області», – наголосив Лукашук.

Він додав, що ворог ніколи не отримає Кривий Ріг – як не отримає жодного клаптика землі будь-якого іншого населеного пункту Дніпропетровщини.

Лукашук запевнив, що в регіоні в цілому все під контролем. В обласній раді провели нараду з головами громад, силовиками, військовими, депутатами.

«Є розуміння, хто як має діяти і що робити за будь-яких сценаріїв, є згуртованість і є готовність давати відсіч. Ми разом, ми поруч із людьми, ми працюємо», – зазначив Лукашук.

Додамо, що на ранок 1 березня Генштаб ЗСУ повідомляв про втрати агресора. Так, за даними відомства, особовий склад агресора зазнав втрат 5710 людей, полонених – 200. Знищено та пошкоджено 29 літаків, 29 гелікоптерів, 198 танків, 846 ББМ, 77 артилерійських систем, 7 засобів ППО, 24 РСЗВ, 60 цистерн з ПММ, 3 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 2 катери, 305 одиниць автомобільної техніки.

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