Міноборони назвало втрати російських окупантів за тиждень війни
Українці знищили понад 1 тис. військової техніки РФ та близько 9000 солдатів
Суспільство — Наталія Шутка, 0 0
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Російські війська зазнають значних втрат на території України
За тиждень повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти зазнали значних втрат військової техніки та особового складу. Знищено понад тисячу одиниць техніки та близько 9 тис. російських військових.
За даними Міноборони, загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 3 березня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 9000 осіб,
- танків ‒ 217 одиниць,
- ББМ ‒ 900,
- артилерійських систем – 90,
- реактивних систем залпового вогню – 42,
- засоби ППО – 11,
- літаків – 30 (інформація уточнюється),
- гелікоптерів – 31 (інформація уточнюється),
- автомобільної техніки – 374,
- легкі швидкісні катери – 2,
- цистерн з пальним – 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3.
У Міноборони зазначають, що наведені дані – уточнюються, підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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