Російські війська зазнають значних втрат на території України

За тиждень повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти зазнали значних втрат військової техніки та особового складу. Знищено понад тисячу одиниць техніки та близько 9 тис. російських військових.

За даними Міноборони, загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 3 березня орієнтовно склали:

особового складу – близько 9000 осіб,

танків ‒ 217 одиниць,

ББМ ‒ 900,

артилерійських систем – 90,

реактивних систем залпового вогню – 42,

засоби ППО – 11,

літаків – 30 (інформація уточнюється),

гелікоптерів – 31 (інформація уточнюється),

автомобільної техніки – 374,

легкі швидкісні катери – 2,

цистерн з пальним – 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3.

У Міноборони зазначають, що наведені дані – уточнюються, підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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