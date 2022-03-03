На Київщині тривають бойові дії, наступ ворога зупинено

Командування Збройних сил України повідомляє, що просування російських військ на Київ зупинено, однак залишаються небезпечні напрямки у Київській області, де відбуваються бойові дії та обстріли.

За даними ЗСУ станом на четвер, 3 березня, найбільш небезпечними напрямками в Київській області є:

Житомирська траса,

міста Буча, Ірпінь та селище Гостомель,

північна частина Вишгородського району.

За безпеку столиці відповідає командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський. З його слів, наразі просування російських військ зупинено, кожен крок агресора відслідковується та знищуються їхні колони та техніка.

Від початку повномасштабного вторгнення загальні втрати російських військ серед особового складу становлять близько 9 тис. осіб.

Хроніки вторгнення Росії. День восьмий – у прямій трансляції ZAXID.NET