Росія продовжує використовувати Білорусь для агресії проти України

У Петрикові Гомельської області Білорусі будується понтонна переправа через Прип'ять, за допомогою якої можна потрапити до Лельчицького району, що межує з Україною, повідомила у п’ятницю, 18 березня, білоруська служба «Радіо Свобода».

Крім того, на залізничній станції Мулярівка Петриківського району на Гомельщині розвантажують російську бронетехніку: танки, БТР, САУ (самохідно-артилерійські установки). 17 та 18 березня місцеві жителі бачили, як машина проїжджала через Петриків. Від залізниці до міста танки та інше озброєння перевозять спеціальні вантажівки з платформами, їх супроводжують поліцейські машини з мигалками та сиренами.

Нагадаємо, що Росія для війни з Україною регулярно використовує білоруську військову інфраструктуру. Зокрема, Росія випускає з білоруської території ракети по українських містах.

За кілька днів до російського вторгнення в Україну Росія і Білорусь проводили спільні військові навчання під назвою «Союзна рішучість-2022», у рамках яких також було зведено понтонну переправу через Прип’ять, однак наступного дня вона зникла.