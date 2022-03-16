Унаслідок артилерійських обстрілів були знищені принаймні три російські гелікоптери

Українські військові 15 березня знову знищили російську техніку в аеропорту селища Чорнобаївка, що розташоване під Херсоном з боку Миколаївської області. Інформацію про це підтвердив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, Сухопутні війська ЗСУ, а також NASA за допомогою супутникових знімків.

Фото знищеної техніки зробила система NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS), яка відстежує великі пожежі по всьому світу. Як повідомляють Texty, 14 березня супутникові знімки від Maxar Technologies показали низку російських військових гелікоптерів в аеропорту, а на його околицях також були видні десятки ворожої військової техніки. Судячи з фото NASA, унаслідок артилерійських обстрілів були знищені принаймні три російські гелікоптери у самому аеропорту, також постраждали декілька військових машин поблизу летовища.

Точна кількість знищеної техніки невідома. Командування Сухопутних військ ЗСУ опублікувало фото NASA без уточнень втрат ворога. Натомість журналіст Юрій Бутусов зазначає, що було знищено не менше семи військових гелікоптерів. За словами Віталія Кіма, після обстрілу російські військові почали тікати через Херсон.

Аеропорт Херсон. Розбита російська техніка після атаки ЗСУ pic.twitter.com/Lw5JYn9kLr — Українська правда ️ (@ukrpravda_news) March 16, 2022

Зазначимо, що це не вперше росіяни несуть втрати під Чорнобаївкою. 7 березня Командування морської піхоти повідомляло про знищення щонайменше 30 вертольотів ворога, а також частину особового складу та іншої техніки.