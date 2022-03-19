Село Чорнобаївка біля Херсона вже легендарне. Саме тут розташований аеродром, де постійно зазнає втрат російська армія. Українці намагаються зрозуміти, що за магічні сили притягують росіян до Чорнобаївки. Користувачі соцмереж створили безліч чудових мемів і жартів.

Коротко розповідаємо про феномен Чорнобаївки та пропонуємо вашій увазі найкращі меми і жарти на цю тему.

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Вперше на аеродромі Чорнобаївка вертольоти росіян були розгромлені 27 лютого. Росіяни вирішили, що двічі в одне місце «байрактарами» не атакують і продовжили використовувати Чорнобаївку як місце висадки десанту. Наївні!

Побачити Чорнобаївку і...

Отож вдруге українські військові успішно розгромили аеродром в Чорнобаївці 7 березня, тоді вдалося знищити близько 30 вертольотів окупанта. Та ворога це знову нічому не навчило.

І ЗСУ успішно розгромили аеродром ще раз, втретє. Точна кількість знищеної техніки невідома, але судячи зі знімків NASA її немало.

Чорнобаївка прийме всіх!

Інших варіантів просто немає

Здавалось би, ось він – цей момент, коли треба зробити висновки і перемістити свою базу з Чорнобаївки. Але ні! 16 березня українці знищили ще сім бойових вертольотів російської армії. Так, знову у Чорнобаївці.

Ласкаво просимо у пекло :)

Наші люди - прекрасні

Класика

Це вже не смішно, мали б подумати росіяни. Але не встигли, бо 18 березня українці знову розбили їхню техніку Чорнобаївці. І цього разу разом з купою металу на аеродромі спочив командир армії РФ, генерал-лейтенант Андрєя Мордвічєва.

ЗСУ всіх радо приймуть

Укравтодор уже масово виробляє нові знаки

Ось воно! Напевно, це була помилка командира – давати наказ висаджуватись у Чорнобаївці. Тепер його немає і можна втікати з Чорнобаївки, назад у Росію…Бабах! Вшосте, ЗСУ розбили аеродром з росіянами вшосте. Увечері 18 березня, вдруге за день.

До речі

Перепрошуємо за мову окупанта, але це дуже смішно

)))

Врожай цього року буде ого-го!-го!

День бабака вже не той...

Далі точно буде…