13 березня свій 41 день народження святкує найпозитивніший політик України – голова Миколаївської ОДА Віталій Кім. Його короткі відеозвернення набирають сотні тисяч переглядів, а в тік-тоці він один з найбільш цитованих українців.

Ми розібрались, в чому секрет Кіма і за що його так всі люблять.

Миколаївець Віталій Кім прийшов до влади з бізнесу. Він ще з кінця 90-х років займався підприємницькою діяльністю, а згодом займав керівні позиції в ряді миколаївських компаній, що спеціалізуються на міжнародних інвестиціях. У 2015-2016 роках брав участь у організації роботи та керівництва аналітичного департаменту Міністерства аграрної політики України У 2019 році керував штабом партії «Слуга народу» у Миколаєві, а у 2020 році Володимир Зеленський призначив його головою Миколаївської ОДА.

In Ukraine we don't say «Good morning», we say «Добрий ранок, ми з України!»

Під час війни Віталій Кім став без перебільшення одним з найвідоміших українських політиків. The Times навіть зробило припущення, що він один з наступників Зеленського. На це Кім вже встиг відреагувати: «Зеленський – наш президент щонайменше ще один термін». Як Кіму все вдається? Дуже просто і невимушено.

Якщо радника голови ОП Олексія Арестовича українці називають «заспокійливим» під час війни, то Віталій Кім – це позитив і енергія цієї боротьби. Зараз майже кожен українець розпочинає свій день разом з Кімом і його «Добрий ранок, ми з України!» Кожне відео Кіма в телеграмі переглядають сотні тисяч українців, а в тік-тоці Віталій Кім входить у топ крашів українських дівчат.

Віталій Кім відрізняється від типових чиновників своєю щирістю і вмінням передавати відчуття легкості і позитиву. От, наприклад, як він описує один з боїв під Миколаєвом: «Навалюють добре і ми їм теж навалюєм!». А після того, як в Миколаєві військові забрали у росіян техніку, Кім сів в одну з машин і з усмішкою заявив: «От тепер і у мене є власний Тигр».

Важливі інформативні повідомлення про перемоги і втрати на фронті Віталій Кім розбавляє інформацією про себе: змінив футболку, поїв, постригся. «Війна війною, а їсти треба за розкладом», каже Кім і, зрештою, має рацію. Такі повідомленні від голови ОДА бачити незвично, але людей чіпляє така простота і невимушеність Кіма. От в чиновника кольорові шкарпетки, він закидає ноги на стіл і радісно каже: а ми всіх ворогів замочимо, половимо по полях і знищимо! І каже це з усмішкою. І ти йому автоматично віриш і не сумніваєшся, що все буде саме так.

До речі, шкарпетки Кіма – це чудовий майданчик для народної творчості. Експерти з тік-току та творці мемів уже приміряли Кіму кілька нових візерунків, порівняли його фото в кабінеті із фотосесією президента Франції Еммануеля Макрона (і це дуже смішно) та зробили прекрасні меми на цю тему.

Ось ще відео:

Важливо розуміти, що Віталій Кім насправді чудовий керівник і справжній герой для мешканців Миколаївщини і всієї України. Кім разом з бійцями ЗСУ і тероборони захищає область від навали росіян, він вміє правильно роздавати команди, налаштовувати людей і точно ніколи не дасть українцям занепасти духом.

Так що не забуваємо золоті правила кожного українця: віримо в ЗСУ, підтримуємо президента Зеленського, донатимо на армію та набираємось позитиву від Віталія Кіма.

Ось ще кілька цитат Віталія Кіма, які вже стали легендарними:

«Не треба нервуватись, треба їсти»

«Все, що переміщується – це безкоштовно нам везуть. Забираємо»

«Зайшов в тік-ток подивився – там стільки різного смішного накидано. Скрізь мемчики зі мною. Катастрофа»

«Я поголився. Я тепер не лише розумний, а й гарний»

«Здається, російський корабель сів на російський рубль»

«Я, до речі, знайшов позитивний момент у воєнному стані – ми перемогли ковід, здається. Завтра уточню»

«Як кажуть одесити: ніколи країна, яка має на гербі курку, не переможе країну, яка має на гербі виделку».