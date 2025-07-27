Смертельна ДТП сталася у селі Синевир

17-річний мотоцикліст загинув внаслідок аварії, що трапилась у селі Синевир Хустського району Закарпатської області. 15-річного пасажира мотоцикла з травмами госпіталізували до медзакладу. Про це повідомили в пресслужбі поліції Закарпаття в неділю, 27 липня.

За попередньою інформацією слідчих, 20-річний водій BMW рухався по неосвітленій ділянці центральної дороги Синевиру. Під час повороту місцевий мешканець не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху, де врізався у мотоцикл, яким керував 17-річний житель Синевирської Поляни. Пасажиром мотоцикла був 15-річний односелець водія.

Наслідки смертельної аварії у селі Синевир (Фото поліції Закарпаття)

Унаслідок зіткнення неповнолітній мотоцикліст загинув на місці, а його 15-річного пасажира з травмами госпіталізували.

Правоохоронці додають, що 20-річний водій BMW був тверезий.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого, слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 ККУ.