На Рівненщині у ДТП загинув 21-річний мотоцикліст

Вночі суботи, 26 липня, на Рівненщині сталась ДТП, внаслідок якої загинув 21-річний водій мотоцикла. Про це повідомили у Нацполіції Рівненської області.

Аварія трапилась близько 00:20 у селі Острожець Дубенського району. За даними слідчих, 21-річний житель села П’яннє, перебуваючи за кермом мотоцикла VDV XR-250, не впорався з керуванням наїхав на бордюр та впав.



«Попри наявність шолома, отримана травма голови виявилась смертельною: молодик загинув на місці», – йдеться у повідомленні.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, правоохоронці розпочали досудове розслідування (ч. 2 ст. 286 КК України).

Нагадаємо, 20 липня, біля села Антонівка Рівненського району сталася ДТП за участі двох легковиків. Внаслідок аварії загинули чотири людини.