Внаслідок аварії на місці загинули троє чоловіків, ще один помер в лікарні

У неділю, 20 липня, на Рівненщині сталася ДТП за участі двох легковиків, в якій загинули чотири людини. Про це повідомили у пресслужбі поліції Рівненської області.

За даними правоохоронців, аварія сталася близько 08:30 на трасі «Городище – Рівне – Старокостянтинів» в районі села Антонівка Рівненського району. Мешканець села Вітковичі, 41-річний водій Volkswagen Passat, виїхав на головну дорогу з другорядної та зіткнувся з авто Audi А6, яким керував 32-річний рівнянин.

«Унаслідок ДТП керманич автомобіля Volkswagen, його 45-річний односелець та 42-річний житель Березного загинули на місці. Їх тіла із понівеченого авто дістали рятувальники», – повідомили у пресслужбі поліції.

Правоохоронці уточнили, що загиблі – двоє рідних братів, а також їхній знайомий.

Водія Audi госпіталізували та помістили в реанімацію, проте за сім годин він помер від отриманих травм. За даними поліції, чоловік отримав закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, внутрішньочеревну кровотечу та гемоторакс.

На місці аварії перекривали дорогу – на момент публікації рух трасою розблокований. За фактом ДТП правоохоронці відкрили провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення ПДР, що спричинило загибель кількох осіб).