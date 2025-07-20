Фігуранту ДТП повідомили про підозру за п'яне водіння

Жінка, яка постраждала у ДТП за участі працівника прокуратури в Києві, померла в лікарні від отриманих травм. Про це повідомив у неділю, 20 липня, генеральний прокурор Руслан Кравченко.

«На жаль, постраждала померла в лікарні. Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблої», – написав Кравченко.

Генпрокурор повідомив, що підозрюваний у скоєнні ДТП – працівник прокуратури Андрій Молочний. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 286-1 ККУ (порушення ПДР у стані сп’яніння, що призвело до смерті людини). Під час обстеження в посадовця виявили 1,77 проміле алкоголю в крові.

«Ми будемо наполягати на застосуванні запобіжного заходу, терміном на 60 діб, у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави», – написав генпрокурор.

За словами Кравченка, Андрій Молочний працює головним спеціалістом відділу прокуратури. На сайті НАЗК є декларація співробітника спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону – Молочного Андрія Андрійовича, який проживає у селищі Чубинське в Бориспільському районі Київщини.

Зазначимо, 25-річного сина з ім’ям Андрій Молочний має український актор та комік Андрій Сергійович Молочний – ексзірка шоу «Файна Юкрайна» та колишній учасник Comedy Club UA, який неодноразово підтримував російську пропаганду, критикував Революцію Гідності, а з 2014 року живе в Росії. До того Молочний з родиною жив на Київщині.

У декларації Андрія Андрійовича Молочного інформація про батьків не вказана, а дата народження – прихована.

Комік та актор Андрій Молочний

Нагадаємо, аварія за участі працівника прокуратури сталася ввечері 19 липня у Голосіївському районі Києва – на оприлюдненому прокуратурою відео видно, як автомобіль збив жінку в пішохідній зоні на вул. Великій Васильківській, а його водій втік з місця події. Справу щодо ДТП з працівником прокурора взяв під особистий контроль Руслан Кравченко – він заявив, що представлятиме інтереси потерпілої в суді, а також публічно перепросив за дії фігуранта.