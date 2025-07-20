Працівник прокуратури збив жінку на пішохідній зоні у Києві, 19 липня 2025 рік

У Голосіївському районі Києва працівник прокуратури збив жінку та втік з місця аварії. Про це в неділю, 20 липня, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

На опублікованому генпрокурором відео видно, що інцидент трапився о 23:25 19 липня.

«Працівник прокуратури здійснив наїзд на пішохода на пішохідній зоні по вул. Великій Васильківській. Водій автомобіля порушуючи всі норми закону і моралі, збив жінку і втік з місця події. Але наразі його затримано», – написав Кравченко.

За даними генпрокурора, за кермом авто був головний спеціаліст відділу Андрій Молочний.

«Він державний службовець, не прокурор, але працівник органів прокуратури. Це шокує», – зазначив глава ОГП.

За даними аналітичної системи YouControl, працівник Андрій Андрійович Молочний є у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Центрального регіону.

Кравченко додав, що бере справу під контроль і представлятиме інтереси потерпілої в суді.

Відомо, що потерпіла жінка отримує необхідну медичну допомогу.

Раніше ZAXID.NET писав, що кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів звільнила 41-річного київського прокурора Олександра Малєєва після участі його колишньої та теперішньої дружин у телепроєкті «Супермама». Жінки розповіли про видатки та нерухомість, які Малєєв не вказував у своїх деклараціях.