Олександр та Ганна Малєєви під час зйомок у «Супермамі»

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів ухвалила звільнити 41-річного заступника керівника екологічної прокуратури Олександра Малєєва після участі його колишньої та теперішньої дружин у телепроєкті «Супермама». Жінки розповідали про видатки та нерухомість, які Малєєв не вказує у деклараціях. «Слідство. Інфо» повідомляє, що прокурор не зазначав, що приблизно за 3 тис. доларів орендує елітний будинок у Київській області.

Згідно з декларацією Олександра Малєєва за 2024 рік, він має три автомобілі, нерухомість в Одеській області та Києві. Йдеться про дві квартири площею 43,7 та 28,9 м², нежитлове приміщення площею 101,7 м². Прокурор орендує квартиру у Києві площею 48,3 м² та в Одесі 73,4 м². У квітні 2025 року сім'я Малєєвих завершила будівництва житла на 90 м² в Одесі. За 2024 рік дохід прокурора становив 1,4 млн грн. На банківських рахунках прокурор зберігає 563 тис. грн та готівкою 2,5 тис. доларів.

Олександр Малєєв працював заступником керівника Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора. Його дружина, Ганна Малєєва, під час участі в «Супермамі» розповіла про орендований будинок в Бучі площею 130 м². Програма вийшла у листопаді 2024 року. Жінка розповіла, що її не цікавить ціна оренди. Журналістам вдалось порахувати, що це може коштувати приблизно 3 тис. доларів. Ганна Малєва також сказала, що сім'я живе на два міста — Одесу та Київ. Вона зазначила, що понад 20 років працює доценткою кафедри водного та морського права Одеської юридичної академії й жодного дня не була в декреті (у Ганни троє дітей).

Будинок, який Малєєви орендують в Бучі на Київщині. Скриншот з програми «Супермама»

Також у тому самому випуску «Супермами» брала участь і колишня дружина прокурора Тетяна, яка виховує двох дітей Малєєва. За її словами, Олександр Малєєв за 15 тис. грн орендує для неї та дітей квартиру. Крім цього, він щомісячно перераховує їй 30 тис. грн. Ці видатки Малєєв також не вказував у своїй декларації.

«Вперше в історії "Супермами" за звання найкращої поборються колишня і теперішня дружини одного чоловіка», – анонсували у програмі.

Олександр Малєєв у програмі говорив, що йому всі заздрять, бо він може спілкуватися з обома жінками. На запитання про своє місце роботи він відповів, що «займається творчою роботою».

«Мій чоловік також юрист і працює в правоохоронних органах», – відповіла Ганна Малєєва.

«Слідство. Інфо» додає, що Олександр Малєєв не вказував у декларації витрати на пологи дружини у США. Його дружина розповіла, що народила доньку Сару в США, щоб отримати американське громадянство. За словами Малєєвої, витрати на пологи та проживання оплатив уряд США.