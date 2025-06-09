Будинок у Львові, де за пільговими відсотками купила квартиру сімʼя прокурора з Прикарпаття

Дружина очільника Калуської прокуратури купила у Львові квартиру за програмою «єОселя» з найнижчими відсотками. Про це йдеться у новому розслідуванні Bihus.info, яке вийшло на ютубі 9 червня. Як зазначають журналісти, пільговою державною програмою, яка розрахована на українців, що не мають житла, користуються заможні люди – суддя, керівник держустанови, прокурор.

«Держава запустила програму “єОселя” у 2022 році. Ця програма мала б давати можливість отримати власне житло людям, які його потребують, але не мають фінансової можливості придбати. Достатньо відповідати критеріям – й іпотека під 3-7% твоя. От тільки до критеріїв є питання. Ми знайшли цілу низку відповідних прикладів», – зазначають розслідувачі.

Як приклад журналістка Ангеліна Капітула наводить родини судді Верхового Суду Ігоря Гулейкова з високою зарплатнею і будинком під Києвом, директора держустанови Харківського інституту судових експертиз Сергія Тюлєнєва, колишня дружина якого має чотири квартири у Києві, а також прокурора з Калуша з квартирою і особняком.

Дружина керівника Калуської окружної прокуратури Андрія Носовича стала однією з учасниць державної програми «єОселя», причому за низькими відсотками. У власності Лесі Носович була квартира на 100 м2 в Івано-Франківську та особняк у його передмісті – селі Угринів на 350 м2 із банею на 60м2.

Втім, щоб скористатися пільговою програмою, у квітні 2024 року Леся Носович за заниженою ціною продала квартиру доньці свого керівника. А у травні – записала особняк на сина. Тоді жінка подала документи за програмою «єОселя» і вже у липні стала власницею квартири у Львові на 100 м2. Судячи з оприлюдненого відео будинку, квартиру Носовичі купили у ЖК «Леви міста» на вул. Стрийській, 45А.

«Носович отримує кредит швидко і дуже вигідно – під 3%. Це фактично безвідсоткова розстрочка у порівнянні з ринковими 20%», – наголошує журналістка.

У програмі «єОселя» є можливість взяти іпотеку під 3 або 7%. Під найнижчу ставку у 3% підпадають військові, медики, вчителі та наукові працівники. Якщо раніше дружина Носовича була ФОПом, то у декларації чоловіка за 2024 рік вона вже зазначена як медична працівниця комунального центру первинної меддопомоги. Це й дало можливість отримати кредит на квартиру за найнижчими відсотками. При цьому річні прибутки сімʼї прокурора Носовича впродовж останніх трьох років становлять близько 6,5 млн грн.

Нагадаємо, державну програму «єОселя» з пільговою іпотекою запустили у жовтні 2022 року. Вона передбачає ставку у 7% для громадян, а для деяких категорій – 3%. Програма розрахована на українців, які не мають власного житла або мають дуже маленьку житлову площу. Однак через те, що програмою зловживають заможні люди, це створює великий попит і черги. Тому інші кандидати не можуть оформити кредит.