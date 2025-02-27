Державна іпотечна програма охорлює велику кількість українців, які не мають власного житла і тих, чиє житло не відповідає нормам

Державна іпотечна програма «єОселя» працює в Україні з жовтня 2022 року. За два роки у неї внесли низку змін, що розширили дію програми на різні категорії українців. Розвінчуємо міф про те, що це програма лише для військових, лікарів та освітян і розповідаємо про її умови.

Хто може взяти участь в програмі «єОселя»

Спочатку державна іпотечна програма була розрахована на військових, вчителів та медиків. Проте досить швидко її дію поширили на всіх громадян України, які не мають власного житла або чиє житло розташоване в зоні бойових дій чи на тимчасово окупованій території. Також участь в програмі можуть взяти українці, площа житла яких менша за встановлені норми – 52,5 м2 + 21 м2 на кожного наступного члена сім’ї.

Різняться лише відсоткові ставки за іпотечним кредитом та сума першого внеску під час купівлі житла.

Ставки такі:

для військових, медиків та освітян – 3% річних;

для інших категорій – 7%.

Важливо, що такі ставки дійсні впродовж перших 10-ти років після укладання договору іпотеки. Після цього терміну ставки становитимуть 6 і 10% відповідно. Загалом угода підписується на 20 років, проте виплатити іпотеку можна і швидше.

Сума першого внеску залежить від віку людини, яка хоче придбати житло за державною іпотечною програмою:

для молоді до 25 років – 10% від ціни помешкання;

для всіх інших – 20%.

Проте за можливості можна зробити більший перший внесок і виплачувати менше кредиту.

Ціна житла

Ціна на помешкання, що людина хоче придбати за програмою, не повинна перевищувати середню вартість спорудження житла за регіонами з урахуванням таких коефіцієнтів:

для Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова – 2,5;

для обласних центрів, населених пунктів, що розташовані на відстані до 15 км від обласного центру і міст з населенням понад 300 тис. – 2;

для населених пунктів з населенням 100-300 тис. – 1,75;

для інших населених пунктів – 1.

Можливості для переселенців

Програма «єОселя» передбачає, що люди, які втратили житло унаслідок війни і отримали державні сертифікати «єВідновлення» на компенсацію збитків, можуть використати їх для оплати першого внеску за житло, що купується за програмою «єОселя».

Яке житло можна купити за програмою «єОселя»

Коли програма тільки запустилася, у ній ішлося про те, що придбати можна тільки квартири в новобудовах, яким не більше трьох років. Але згодом ці умови змінили, чим значно розширили вибір житла.

Так, ветерани російсько-української війни, люди з інвалідністю унаслідок війни, члени їхніх сімей, а також родини загиблих військових можуть обирати житло за програмою у будинках в Києві та обласних центрах, що введені в експлуатацію не більше 10 років тому. Для придбання житла в інших населених пунктах немає обмежень за віком будинку. Раніше ішлося про квартири в будинках, яким не більше трьох років. Це правило залишається чинним для інших категорій учасників програми єОселя.

Якщо раніше ішлося виключно про квартири в багатоквартирних будинках, то тепер за програмою можна придбати приватний будинок або таунхаус (житло в комплексі малоповерхових будинків, суміщених між собою бічними стінами, кожен з таких будинків має свій вхід, іноді гараж і невеликий палісадник – ред.) Але тут діє вимога – будинок або таунхаус має бути введений в експлуатацію не більше, ніж три роки тому.

Площа для будинків і таунхаусів, доступних до придбання учасниками програми, розраховується так: 62,5 м2 для однієї людини і додатково 21 м2 на кожного наступного члена сім’ї. Тобто сім’я із чоловіка, дружини і дитини може придбати за програмою єОселя будинок площею 104,5 м2.

Для купівлі квартири в багатоквартирному будинку норма площі становить 52,5 м2 на людину і ще по 21 м2 на кожного наступного члена сім’ї.

Додаткові можливості

Учасники програми «єОселя» можуть придбати і більше за площею житло, ніж передбачено правилами. Проте за додаткові квадратні метри треба буде заплатити самостійно.

Також банки, що беруть участь в програмі, можуть збільшити суму кредиту, але для цього потрібен поручитель з позитивною кредитною історією – чоловік/дружина, працюючі батьки непенсійного віку або повнолітні працюючі діти.

З деталями участі в державній іпотечній програмі єОселя можна ознайомитися на її сайті.

Раніше ZAXID.NET ділився покроковою інструкцією про те, як придбати житло, якщо ви перебуваєте за кордоном.