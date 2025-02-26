Як купити квартиру в Україні, якщо ви за кордоном: покрокова інструкція
Придбання квартири – важливий крок, що потребує часу. Що робити, якщо ви визначилися з житлом, яке готові купити, проте наразі перебуваєте за кордоном і не можете приїхати для оформлення документів? Українське законодавство передбачає, що право власності на житло можна оформити з-за кордону також. Будівельна компанія «Інтергал-Буд» дає покрокову інструкцію, як це зробити.
Оформлення довіреності
Щоб оформити право власності на квартиру дистанційно, потрібно мати довірену людину в Україні, яка зможе представляти ваші інтереси під час цього процесу. Якщо така людина є, потрібно оформити на неї довіреність.
Це можна зробити в країні вашого перебування. Є два способи:
- в Українському консульстві;
- звернутися до місцевого нотаріуса.
Перевага першого варіанту в тому, що посвідчення довіреності відбувається за правилами українського законодавства та українською мовою, отже, не потребує легалізації. Таку довіреність просто вносять до державного реєстру довіреностей.
У випадку з оформленням довіреності в іноземного нотаріуса, документ потребуватиме перекладу і апостилювання.
Також важливо мати згоду на оформлення права власності на квартиру від партнера, якщо ви одружені або заміжні.
Наступні кроки
Надішліть довіреність в Україну своїй довіреній особі. Після цього документ потрібно внести в реєстр довіреностей.
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Далі довірена особа може підписати угоду купівлі-продажу квартири від вашого імені та оформити право власності.
Під час підписання угоди така людина мати при собі наступні документи:
- оригінал свого паспорта, ІПН;
- копію вашого паспорта, ІПН;
- переклад оригіналу доручення, якщо воно іноземною мовою;
- оригінал заяви-згоди вашого чоловіка або дружини (за потреби);
- переклад заяви-згоди, якщо вона іноземною мовою.
Також варто пам’ятати, що довіреність має термін дії. Важливо підписати угоду до його закінчення.