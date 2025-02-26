Українське законодавство дозволяє оформити право власності на квартиру дистанційно

Придбання квартири – важливий крок, що потребує часу. Що робити, якщо ви визначилися з житлом, яке готові купити, проте наразі перебуваєте за кордоном і не можете приїхати для оформлення документів? Українське законодавство передбачає, що право власності на житло можна оформити з-за кордону також. Будівельна компанія «Інтергал-Буд» дає покрокову інструкцію, як це зробити.

Оформлення довіреності

Щоб оформити право власності на квартиру дистанційно, потрібно мати довірену людину в Україні, яка зможе представляти ваші інтереси під час цього процесу. Якщо така людина є, потрібно оформити на неї довіреність.

Це можна зробити в країні вашого перебування. Є два способи:

в Українському консульстві;

звернутися до місцевого нотаріуса.

Перевага першого варіанту в тому, що посвідчення довіреності відбувається за правилами українського законодавства та українською мовою, отже, не потребує легалізації. Таку довіреність просто вносять до державного реєстру довіреностей.

У випадку з оформленням довіреності в іноземного нотаріуса, документ потребуватиме перекладу і апостилювання.

Також важливо мати згоду на оформлення права власності на квартиру від партнера, якщо ви одружені або заміжні.

Наступні кроки

Надішліть довіреність в Україну своїй довіреній особі. Після цього документ потрібно внести в реєстр довіреностей.

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Далі довірена особа може підписати угоду купівлі-продажу квартири від вашого імені та оформити право власності.

Під час підписання угоди така людина мати при собі наступні документи:

оригінал свого паспорта, ІПН;

копію вашого паспорта, ІПН;

переклад оригіналу доручення, якщо воно іноземною мовою;

оригінал заяви-згоди вашого чоловіка або дружини (за потреби);

переклад заяви-згоди, якщо вона іноземною мовою.

Також варто пам’ятати, що довіреність має термін дії. Важливо підписати угоду до його закінчення.