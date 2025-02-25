Відповіді на ці запитання допоможуть визначитися з правильним вибором квартири

Під час купівлі квартири покупців зазвичай цікавить площа, кількість кімнат, поверх. Через відсутність досвіду, адже люди купують квартири не так часто, багато важливої інформації може випасти з поля зору. Сайт finance.ua склав вичерпний перелік до забудовника, що допоможуть дізнатися все про майбутню покупку.

Перше правило

Передусім варто попросити у відділі продажу обраного забудовника показати документи, що стосуються будівництва. Це документи на землю, дозвіл на будівництво, містобудівні умови та обмеження, декларація про початок будівництва.

Якщо будинок вже готується до здачі в експлуатацію, також варто документами про його підключення до комунікацій – води, каналізації, світла, газу.

Важливо ознайомитися і зі зразком договору, що засвідчить купівлю квартири – які в ньому умови, відповідальність забудовника за їх порушення, права та обов’язки покупця тощо.

Запитання про квартиру

Окрім поверху, на якому розташована квартира, її площі та кількості кімнат в ній, слід запитати про таке:

в якому стані буде готова квартира – готова до ремонту, чорновий ремонт, з ремонтом;

що входить в комплектацію квартиру – котел, радіатори опалення, вхідні двері тощо;

матеріал стін – зовнішніх, міжквартирних, міжкімнатних;

чи є можливість перепланування, на якому етапі його можна зробити та чи потрібно за це платити додатково;

чи будуть засклені балкони і лоджії;

які склопакети використовує забудовник, хто виробник;

який розрахунок потужності електроенергії на квартиру;

чи буде електрика розведена по квартирі, чи лише до входу;

яка площа підсобних приміщень і гардеробу, якщо такі є;

яка висота стелі;

на яку сторону виходять вікна квартири.

Ці запитання допоможуть скласти більш повне уявлення про майбутнє житло. Це особливо важливо, якщо будівництво лише починається.

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Якщо вже є збудовані секції обраного житлового комплексу, варто попросити менеджерів у відділі продажу показати наживо квартиру з таким же плануванням, якщо є можливість.

Запитання про будинок

Квартира – лише частина цілого. Тож варто дізнатися більш повну картину про майбутнє житло. Для цього слід запитати в забудовника про будинок наступне:

яка технологія будівництва опорних конструкцій будинку і що це означає;

чим утеплений фасад будинку;

яке опалення в будинку – індивідуальний котел, своя котельня чи централізоване;

яке гаряче водопостачання – централізоване, від котла чи власної котельні;

яка кількість квартир на поверсі;

який вид паркінгу передбачений і чи можна придбати на ньому місце;

які і скільки ліфтів в будинку, чи є ліфт в паркінг;

кількість квартир на поверсі.

Запитання про інфраструктуру

Коли можна уявити не лише особливості майбутньої квартири і будинку, слід рухатися далі. Можна запитати у забудовника про інфраструктуру – яким буде двір житлового комплексу, чи будуть там дитячі і спортивні зони, місця для відпочинку. Не менш важливо, яке озеленення планується.

Також варто запитати, чи будуть в будинку комерційні площі, де вони розташовуватимуться і хто планує їх зайняти – можливо, поруч з під’їздом буде спортзал або супермаркет, стоматологічна клініка тощо.

Слід дізнатися і яка інфраструктура вже є в кварталі чи поблизу – школи, садочки, спортивні клуби, магазини, поштові служби, медичні заклади, бізнес-центри парки і сквери. Також варто уточнити про сполучення громадського транспорту. Це допоможе уявити майбутнє життя в обраній локації і на скільки воно буде комфортним.

Запитання про бонуси

Не варто соромитися запитати, чи є в забудовника акції та знижки. Також потрібно дізнатися, чи змінюється ціна квартири в залежності від способу оплати – повністю чи з розтермінуванням.

Також слід запитати, чи бере забудовник участь у державних програмах – «єОселя», «єВідновлення».

Чим більше буде конкретних і детальних відповідей на запитання, тим краще можна буде уявити життя в новій квартирі і зрозуміти, чи все підходить. Це допоможе уникнути можливих розчарувань в майбутньому і бути готовими розпочати новий етап життя у власній квартирі.