В бюджеті на купівлю власної квартири потрібно врахувати основні і додаткові платежі

Життя грає новими барвами, коли заощаджені кошти на перший внесок для купівлі омріяної власної квартири. Проте сірі хмари додаткових платежів, що не враховані в бюджеті, можуть зіпсувати настрій. Щоб цього не сталося, розповідаємо, які видатки потрібно врахувати під час планування бюджету на придбання житла.

Перед формуванням бюджету

Перш ніж почати заощаджувати гроші на власну квартиру, потрібно відповісти собі на кілька запитань. Передусім, визначитися, яку квартиру планується придбати. Далі – проаналізувати рівень цін у вибраній локації. Також буде добре проаналізувати ситуацію на ринку і динаміку цін.

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Основні витрати на придбання квартири

Під час складання бюджету на покупку квартири, радять фахівці будівельної компанії «Інтергал-Буд», слід пам’ятати про такі правила:

накопичте 20–30 % від вартості квартири на перший внесок;

на житло варто витрачати не більше, ніж 30% доходу;

перевірте умови кредитування чи розтермінування від забудовника, щоб мати змогу сплачувати щомісячний внесок.

Додаткові витрати під час купівлі квартири

У кожному випадку можуть бути свої додаткові витрати на житло. Це залежить, передусім, від планів на квартиру – в якому вона стані, чи буде перепланування, якими будуть ремонт і меблі тощо.

Дехто радить закладати в бюджеті на ремонт та умеблювання 30% від вартості квартири, хтось – усі 50%. Проте це потрібно рахувати індивідуально.

Водночас є додаткові витрати, відомі заздалегідь. Варто не забути закласти їх в бюджет. Ідеться про такі витрати:

пенсійний збір – 1%;

послуги нотаріуса.

Часто забудовники пропонують самостійно оплатити послуги нотаріуса для посвідчення документів на квартиру. Цей момент потрібно уточнити заздалегідь.

Окрім того, завжди слід мати певний фінансовий запас, адже непердбачені додаткові витрати можуть з’явитися в будь-який момент.

Розрахунок бюджету для купівлі квартири додаватиме впевненості у власних силах та буде дорожньою картою для здійснення мрії.