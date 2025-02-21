З розвитком автокультури підземні паркінги стають невід'ємною частиною життя в місті

Паркувальні місця в сучасних новобудовах коштують недешево. Проте інвестиція в таку нерухомість окупиться і для машини, і для власника. Розповідаємо, чому варто один раз вкластися в місце в підземному паркінгу та які є способи отримати з цього дохід.

Паркінг – частина сучасного життя в місті

Щороку машин у великих містах стає більше, деякі містяни скаржаться на дефіцит паркувальних місць, інші – на водіїв, які паркуються на вулицях з порушеннями. Проблеми з паркуванням з’їдають і час, і нерви, і гроші, коли треба оплачувати штрафи або платити за місце на платній стоянці під відкритим небом.

З огляду на це, під час купівлі житлової або комерційної нерухомості варто подумати про придбання місця в підземному паркінгу. Ось кілька переваг такого рішення:

безпека й комфорт для машини і водія;

оптимальні умови для збереження автомобіля незалежно від погоди;

більше місця на території комплексу для зелені і дозвілля, безпека для дітей;

тиша і чисте повітря у дворі;

між сусідами немає непорозумінь через паркування;

безпека мешканців будинку – у випадку надзвичайної ситуації припарковані під будинком машини не будуть заважати екстреним службам;

можливість отримання доходу;

розвиток автомобільної культури.

Власне паркувальне місце – це комфорт для себе і повага до інших.

Місце в підземному паркінгу як інвестиція

Паркувальне місце може приносити дохід. Найпростіший спосіб – здавати його в оренду. Найбільшим попитом користуються місця в паркінгах поблизу центральної частини міста, біля офісних і бізнес-центрів тощо.

ЖК Mill Town від компанії «Інтергал Буд» – втілення мрій про ідеальний простір для життя та роботи: три житлові комплекси та три комерційні корпуси. Стильно, сучасно, комфортно.

Ще один спосіб інвестиції – придбати підземний паркінг на стадії будівництва комплексу, а після здачі в експлуатацію – продати. Різниця в сумі може становити 30%.

Також постійно зростають ціни на землю. За кілька років ціна паркомісця в підземному паркінгу суттєво зросте, а його продаж принесе прибуток.

Отже, власне паркувальне місце в підземному паркінгу – це не лише альтернатива паркуванню під вікнами та постійній тривозі, а й вигідна інвестиція в нерухомість.