ЖК City House у Львові, що будує компанія "Інтергал-Буд"

На ринку житлової нерухомості – чимало пропозицій від забудовників. Якщо не мати чіткої навігації в цьому питанні, можна швидко втратити задоволення від процесу вибору та купівлі омріяного власного житла.

Перед тим, як дивитися планування квартири, варто визначитися із забудовником, якому можна довіряти. ZAXID.NET розповідає, як обрати надійного девелопера для здійснення мрії про свою квартиру.

Чому новобудова?

Часто під час вибору житла для себе або для здачі в оренду передусім йдеться про квартири в новобудовах. На це є низка причин.

По-перше, новозбудовані житлові комплекси будуються з використанням сучасних екологічних матеріалів, що забезпечує їхню довготривалу експлуатацію.

По-друге, на користь мешканців змінювалися державні будівельні норми і в новобудовах від надійних девелоперів вони дотримані. Це додатковий плюс до комфорту та безпеки.

ЖК MHouse від компанії "Інтергал-Буд", що будується у Львові

По-третє, йдеться про використання сучасних технологій у будівництві та ландшафтний дизайн на території.

Також у житлових комплексах від надійних забудовників враховуються питання безпеки. Це може бути відеоспостереження, укриття, закритий двір тощо.

Новобудова від надійного девелопера позбавить проблем з постійними ремонтами на довгі роки

Три кити

Вибір забудовника ґрунтується на трьох ключових критеріях – його надійності, репутації та порядку в документах на будівництво.

Про надійність забудовника свідчить наступне:

девелопер давно працює на ринку;

має реалізовані проєкти – здані житлові комплекси, в яких живуть люди;

у його портфоліо немає довгобудів і тим паче недобудованих об’єктів.

Адже надійна компанія здатна впоратися з викликами навіть у непрості часи.

Висновки про репутацію забудовника можна зробити з відгуків інших людей про співпрацю з ним, а також про якість зведеного житла. Та краще подивитися все на власні очі та особисто почути коментарі від людей. Для цього потрібно вибрати житловий комплекс та оглянути його, щоб оцінити привабливість і функціональність будинку, наявність необхідної на щодень інфраструктури, щільність забудови, кількість і якість зелених зон та місць для відпочинку.

Також не зайвим буде поспілкуватися з мешканцями, щоб дізнатися про якість використаних під час будівництва матеріалів, оздоблення під’їздів, якість ліфтів тощо.

Досвід людей, які вже живуть в будинках від обраного девелопера, допоможе ухвалити правильне рішення

Третій кит, на якому стоїть вибір забудовника, – це наявність усієї дозвільної документації на будівництво та зрозумілі умови договору на її придбання. Якщо компанія виглядає надійною, можна обрати житловий комплекс, що до вподоби, і перевірити інформацію про нього.

Документи доступні на сайті забудовника чи житлового комплексу або ж їх завжди можна отримати за запитом у відділі продажу. Дозвіл на будівництво та ліцензії також розміщені в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва.

Важливо самостійно або з допомогою юриста перевірити такі документи:

про правовий статус земельної ділянки, на якій ведеться будівництво;

ліцензія на будівельні роботи та дозвіл на будівництво;

містобудівні умови та обмеження;

декларація про початок будівельних робіт;

технічні умови на підключення комунікацій.

«Інтергал-Буд» – компанія, яку обрали понад 30 тисяч українських родин

Прикладом надійного забудовника з відмінною репутацією є будівельна компанія «Інтергал-Буд», що працює на ринку вже 21 рік. За цей час девелопер реалізував 210 проєктів в житловій, комерційній та інфраструктурній сферах. Зокрема, йдеться про 190 будинків, в яких живуть понад 30 тисяч українських сімей.

При цьому «Інтергал-Буд» не має довгобудів чи недобудованих об’єктів нерухомості, що є підтвердженням його успішної діяльності та надійності. Важливо і те, що девелопер зводить будинки за власний кошт.

Компанія неодноразово визнавалась найкращим девелопером року за результатами українських професійних рейтингів та є одним з найбільш впізнаваних брендів на ринку.

У 2024 році «Інтергал-Буд» визнали лідером серед недержавних девелоперів України та віддали перше місце за обсягами житлового будівництва.

В житлових комплексах від компанії Інтергал-Буд живуть понад 30 тисяч родин

Гасло будівельної компанії «Інтергал-Буд» – «Майбутнє будується сьогодні!». Десятки її проєктів реалізовуються по всій Україні – у Львові, Києві, Чернівцях, Ужгороді, Рівному, Житомирі. Зокрема, мова про:

ЖК «Семицвіт» (Львів),

ЖК «Сіті» (Львів),

клубний будинок «Резиденція Залізна вода» (Львів),

ЖК «Нова Рафанда» (Ужгород),

ЖК «Київський» (Чернівці),

ЖК на вул. Мельника (Рівне) та інші.

Зважаючи на багатий досвід успішної здачі будівельних об’єктів, компанію «Інтергал-Буд» також залучають як експерта до реалізації проєктів у країнах Євросоюзу.

***

Виважений підхід до вибору забудовника – запорука того, що мрія про власне житло стане реальністю і відкриє новий етап в житті.