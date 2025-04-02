Про затримання львівського прокурора стало відомо 2 квітня

У Львові затримали прокурора однієї з обласних прокуратур, який вимагав у місцевої мешканки 5 тис. доларів. Затриманий обіцяв жінці не притягувати її до відповідальності через шахрайство на 400 тис. грн. Пресслужба Офісу генерального прокурора у середу, 2 квітня, повідомила, що прокурор отримав підозру у вимагання та отриманні хабаря.

За інформацією ZAXID.NET, йдеться про прокурора Галицької окружної прокуратури Ростислава Сидора.

«Підозрюваний, бувши прокурором окружної прокуратури, використовуючи своє службове становище, вирішив незаконно збагатитися, вимагаючи гроші у жительки міста Львова в сумі 5 тис. доларів. Ці кошти призначалися за розв'язання питання про непритягнення її до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження за фактом вчинення шахрайства на суму 400 тис. грн», – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід. Згідно зі статтею про вимагання та отримання хабаря (ч. 3 ст. 368 ККУ), йому загрожує від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.

Додамо, що досудове розслідування проводило Держбюро розслідувань, а оперативний супровід – Служба безпеки.