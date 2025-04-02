Старосамбірський районний суд Львівської області закрив кримінальну справу щодо звинуваченого у хабарництві львівського митника Михайла Букартика. Справу закрили через закінчення термінів давності.

Як вказано в ухвалі суду, яку оприлюднили у судовому реєстрі у березні 2025 року, адвокат головного державного інспектора Львівської митниці звернувся до суду із клопотанням про закриття кримінальної справи щодо його клієнта через закінчення термінів давності. Із порталу «Судова влада» відомо, що йдеться про митника Михайла Букартика.

Правоохоронці ще у червні 2019 року оголосили митнику про підозру в отриманні хабарів (ч.1 ст.368 ККУ). За даними слідства, Михайло Букартик, працюючи інспектором відділу митного оформлення №3 митного поста «Смільниця», отримував хабарі за «не створення штучних перешкод під час митного оформлення товару». Як вказано в ухвалі суду, правоохоронці зафіксували три випадки отримання хабарів приблизно по 1500 грн за переміщення сигаретних гільз та фурнітури до меблів.

Підозрюваний хабарництві митник вийшов з-під варти у червні 2019 року через кілька днів після затримання, коли за нього сплатили 76 тис. грн застави. Станом на 2025 рік митнику так і не винесли вирок, п’ятирічний термін притягнення до кримінальної відповідальності закінчився, тому адвокат клопотав про закриття справи. При цьому підозрюваний та адвокат просили суд перерахувати сплачені 76 тис. грн застави на підтримку ЗСУ.

Суддя Юрій Пошивак задовольнив клопотання захисника, закрив кримінальне провадження через закінчення термінів давності, а сплачену заставу скерують на підтримку ЗСУ. Ухвалу ще можна оскаржити.