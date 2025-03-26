Андрія Кузніка у 2023 році призначили в.о. керівника Львівської митниці

Начальник Львівської митниці Андрій Кузнік подав до НАЗК свою декларацію за 2024 рік, вказуючи понад п’ять мільйонів гривень сімейних доходів.

Як вказано у декларації на сайті НАЗК, у 2024 році митник Андрій Кузнік отримав понад мільйон гривень зарплати від Львівської та Рівненської митниць, ще 4 млн грн від підприємницької діяльності вказує його дружина Антоніна Кузнік, що на понад 3 млн грн більше, ніж вона отримала у 2023 році. Згідно з бізнес-пошуковою системою YouControl, вона є ФОПом та займається діяльністю у сфері охорони здоров’я. Загальні доходи подружжя перевищили 5 млн грн.

У 2024 році подружжя не купувало нової нерухомості. Андрій Кузнік має у власності земельну ділянку під Києвом, де є незавершене будівництво будинку та нежитлового приміщення. Дружина начальника Львівської митниці має три земельні ділянки у Чернігівській області.

Протягом 2022-2023 років Антоніна Кузнік стала співвласницею двох земельних ділянок у селі Яблуниця (0,17 га та 0,18 га), вартість землі, згідно декларацією – 9 тис. грн та 7,3 тис. грн відповідно. Подружжя має право користуватись квартирою у Львові (170 м2), а також дружина митника орендує у місті нежитлове приміщення.

Раніше подружжя користувалось записаним на родичку позашляховиком Lexus GX460 (2010 року випуску), але із 2024 року таке авто є у власності дружини митника, задекларованою вартістю 50 тис. грн. Щодо заощаджень, то вони становлять понад 142 тис. доларів.

Андрія Кузніка у 2023 році призначили в.о. керівника Львівської митниці, до цього він очолював Рівненську митницю. Перед роботою на митниці Кузнік працював в СБУ.

Раніше ZAXID.NET писав також про декларації інших посадовців та народних депутатів.