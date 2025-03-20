Викрити інспекторку митниці вдалося завдяки міжнародній співпраці

Працівники ДБР викрили інспекторку Львівської митниці, яка власним авто незаконно вивезла за кордон чотирьох ухилянтів. Військовозобов’язані змогли уникнути проходження прикордонного контролю на українській стороні кордону.

Як повідомляє ДБР 20 березня, восени 2023 року до працівниці Львівської митниці звернувся військовозобов’язаний з проханням допомогти йому виїхати до Польщі. Інспекторка власним автомобілем довезла його до пункту пропуску «Краківець-Корчова». Перед проходженням прикордонного контролю вона розмістила на задніх бокових вікнах службову форму, аби приховати пасажира. Їй вдалося непомітно перевезти чоловіка через кордон.

За такою ж схемою вона переправила ще трьох ухилянтів. Відомо, що один із них заплатив за послугу 3000 доларів США.

Викрити інспекторку митниці вдалося завдяки міжнародній співпраці. Польські прикордонники підтвердили, що жінка, яка нібито виїжджала з України сама, прибувала до Польщі вже з пасажирами-чоловіками, які проходили прикордонний та митний контроль та на законних підставах потрапляли до Європи.

Інспекторці повідомлено про підозру у незаконному переправленні чоловіків через державний кордон (ч. 1-3 ст. 332 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.