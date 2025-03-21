Інспекторка Львівської митниці власним авто вивезла до Польщі чотирьох ухилянтів

ДБР викрило інспекторку Львівської митниці Мар’яну Миронову на незаконному переправленні військовозобов’язаних за кордон. Вона провозила їх до Польщі на власному авто, чоловікам вдалось уникати перевірки українськими прикордонниками. Прізвище затриманої повідомив журналіст-розслідувач Тарас Середич.

Згідно з схемою, інспекторка Львівської митниці їздила до Польщі та приховувала у своєму авто чоловіків призовного віку. Вона закривала задні бокові вікна службовою формою, приховуючи пасажира. Таким чином з України жінка виїздила нібито сама, але на польській стороні кордону проходила прикордонний контроль разом із пасажиром. За даними ДБР, у такий спосіб інспекторка митниці змогла незаконно вивезти за кордон чотирьох ухилянтів.

Правоохоронці офіційно не повідомляють прізвище затриманої, але за даними журналіста-розслідувача Тараса Середича, йдеться про Мар’яну Миронову. Цю інформацію також підтвердили джерела у правоохоронних органах видання Lviv.media.

Згідно з декларацією Мар’яни Миронової на сайті НАЗК, у 2024 році вона отримала 351 тис. грн зарплати у Львівській митниці та 150 тис. грн від Дмитра Миронова. Посадовиця митниці декларує відсутність заощаджень (грошових активів) станом на кінець 2024 року.

У неї немає власного авто, але із 2021 року вона користується автомобілем Toyota Avensis (2008 року випуску), який записаний на Андрія Рудевича. Із нерухомості Мар’яна Миронова вказує власну квартиру у Стрию (97 м2) та право користуватись ділянкою та будинком у селі біля Стрия.

Згідно з ухвалами, які оприлюднені у судовому реєстрі, щодо інспекторки митниці Мар’яни Миронової уже відкриті кримінальні справи за фактом зловживанням службовим становищем та вчинення службового підроблення. Журналісти Lviv.media зазначають, що із 2023 року Миронову підозрюють у пропуску на митну територію України завантаженої вантажівки, яку вона оформила як порожню.