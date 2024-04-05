Андрія Кузніка у 2023 році призначили в.о. керівника Львівської митниці

В.о. керівника Львівської митниці Андрій Кузнік оприлюднив свою декларацію про доходи за 2023 рік. Він вказав понад 600 тис. грн зарплати від Рівненської митниці, майже мільйон гривень доходу своєї дружини та нову нерухомість – Антоніна Кузнік стала співвласницею земельної ділянки біля Буковелю, вартість якої становила всього 7300 грн.

Андрія Кузніка у 2023 році призначили в.о. керівника Львівської митниці, до цього він очолював Рівненську митницю. Перед роботою на митниці Кузнік працював в СБУ. Як вказано у декларації митника, у 2023 року він отримав понад 600 тис. грн зарплати від Рівненської митниці, попри те, що фактично працює на Львівщині, а також 870 тис. грн від відчуження рухомого майна. Його дружина Антоніна Кузнік отримала 951 тис. грн доходу від підприємницької діяльності та 18 тис. грн стипендії у «Першому київському фаховому медичному коледжі».

За останні кілька років Андрій Кузнік з дружиною купували кілька об’єктів нерухомості. У 2020 року митник став власником земельної ділянки (612 м2) у селі біля Києва, де є незавершене будівництво дачного будинку та нежитлового приміщення. У столиці Андрій Кузнік має службове житло – квартиру площею 87,6 м2, а також службову кімнату має Антоніна Кузнік (32,3 м2). У власності дружини митника із 2019 року є три земельні ділянки у селі неподалік Чернігова.

У 2022 році Антоніна Кузнік стала співвласницею земельної ділянки у селі Яблуниця (0,17 га), вартість землі, згідно декларацією – 9 тис. грн. У 2023 року Антоніна Кузнік стала співвласницею ще однієї ділянки у цьому селі площею 0,18 га, яка вартувала всього 7300 грн. Подружжя має право користуватись квартирою у Львові (170 м2), а також дружина митника орендує у місті нежитлове приміщення.

Подружжя користується записаним на родичку позашляховиком Lexus GX460 (2010 року випуску). Щодо заощаджень, то вони становлять понад 100 тис. доларів та близько 60 тис. грн.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.