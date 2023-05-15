37-річний Андрій Кузнік виконує обов'язки начальника Львівської митниці з початку березня цього року

Навіть повномасштабна війна не зламала контрабандні схеми на митниці. За попередніми оцінками ДБР, щомісячно оборудки на митниці завдають збитків бюджету на близько 10 млрд грн, а кожна третя гривня з митних зборів осідає в кишенях корупціонерів.

Понад два місяці Львівською митницею у статусі в.о. керує колишній підполковник СБУ Андрій Кузнік. Перед тим він очолював Рівненську та Івано-Франківську митниці. ZAXID.NET поспілкувався з Андрієм Кузніком про роботу Львівської митниці у час війни, плани щодо розбудови пунктів пропуску, а також про обшуки, гучні корупційні скандали та їхні наслідки.

Робота митниці під час війни

Як змінилася робота Львівської митниці після початку великої війни? Які пріоритети в роботі?

Зрозуміло, що навантаження на наші кордони зросло в рази. Йдеться як про пасажирські, так і про вантажні перевезення. Це все лягло на плечі тої кількості працівників, які були і до війни. Суттєво побільшало роботи.

Зросла кількість гуманітарної допомоги, яка переміщується через кордон. У зв’язку зі змінами законодавства, вона завозиться декларативним способом. Це теж додаткове навантаження на наших співробітників та додатковий контроль, який вони повинні здійснювати, оскільки багато хто під виглядом гуманітарної допомоги намагається завезти той чи інший вантаж без сплати митних платежів.

За 15 місяців війни завдяки роботі суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності скеровано до бюджету 61 млрд грн. Перетнули кордон 2,6 млн транспортних засобів. Обсяг вантажів, оформлених працівниками Львівської митниці на в’їзд в Україну, сягнув 7,4 млн тонн, з них 1,4 млн тонн – вантажі з пальним. Пропущено за кордон 7,9 млн тонн вантажів, з них 1,1 млн тонн – з зерном. Якщо раніше зерно їхало через порти півдня, то зараз достатньо велика кількість прямує через Львівську митницю до країн Європи.

Оновили пункт пропуску «Краківець – Корчова», облаштували окремий автобусний термінал для швидкого пропуску пасажирів на територію Польщі. Відкрито окремий пункт пропуску для порожніх вантажівок в Нижанковичах, завдяки цьому вдається дещо зменшити черги.

Вилучили та передали в розпорядження Львівської ОВА конфіскованих товарів на 127 млн грн, вони скеровані на потреби ЗСУ.

Майже 90 тис. транспортних засобів та 700 тис. тонн товарів – обсяг гуманітарної допомоги, яка ввезена через кордон за цей період. Ну і 39 наших працівників пішли добровольцями чи були мобілізовані на фронт (із загальної кількості 1100 працівників).

Планувалося залучати працівників східних митниць, які через бойові дії не можуть працювати на своїх місцях, до роботи на митницях заходу України.

Так воно і відбулося. Додали вакансій на західних митницях. На той час я виконував обов’язки начальника Івано-Франківської митниці, нам додали 15 вакансій. На ці вакансії ми набирали посадовців, які працювали на східних митницях.

Ви вже два місяці керуєте Львівською митницею. Що вдалося за цей час змінити, поліпшити у її роботі?

Два місяці – це ще не так багато, щоб втілити в життя всі плани. За два місяці я об’їздив всі пункти пропуску, побував майже у всіх зонах митного контролю. У деяких підрозділах на мене дивилися зі здивуванням та казали: «Ви перший начальник митниці, який до нас доїхав».

У якому саме підрозділі так було?

Це було в залізничних підрозділах, а саме на митному посту «Мостиська залізничний». По-перше, ми довго його шукали, щоб тули дістатися. По друге, там тільки два місяці тому підключили воду в будівлю, яка належить «Укрзалізниці», раніше туалет був на вулиці. Я не думав, що десь ще можуть бути такі умови роботи.

Плани щодо розбудови інфраструктури

На цей рік Державне агентство з відновлення та розвитку інфраструктури оголосило про чергові плани розбудови пунктів пропуску на кордоні з Польщею. Чи є якась конкретика, що саме планується зробити та чиїм коштом?

Щодо пунктів пропуску. У Нижанковичах зараз тимчасовий пункт пропуску для вантажівок, там стоять тимчасові споруди. Але він розбудовується, на польському боці будуються великі будівлі. Це буде спільний пункт пропуску на зразок як наші менші пункти пропуску «Смільниця», «Грушів» чи «Угринів». Його планують здати в експлуатацію у першому кварталі 2024 року.

Біля Рави-Руської з польського боку поблизу села Гребенне планують побудувати вантажний термінал на 1000 транспортних засобів.

Ще є плани щодо нових пунктів пропуску. Ми виїжджали з комітетом Верховної Ради з питань євроінтеграції, спілкувалися з цього приводу польськими колегами. Вони планують ще два-три повністю нові пункти пропуску. Ці плани ще потребують кінцевого узгодження. Фінансовими питаннями займається Держагентство. Думаю, більшість робіт фінансуватиме Європейський союз.

Коли вирішиться проблема з туалетами в пунктах пропуску з українського боку?

Найгірша ситуація з туалетом у найстарішому пункті пропуску «Шегині – Медика», який збудований 1978 році і вже застарілий. Планується реконструкція цього пункту пропуску коштом так званого польського кредиту, міжурядова угода щодо якого була укладена ще у 2015 році. Цим питанням займається Державна митна служба.

Ми зараз домовляємося з Держагентством, щоб поставити модульний туалет у Шегинях. Такий туалет є в новому пасажирському терміналі у Краківці. На інших пунктах пропуску проблем з туалетами немає.

Днями запрацювала єЧерга на чотирьох пунктах пропуску Львівської митниці. Як стартував цей процес, оскільки багатокілометрові черги вантажівок, на жаль, нікуди не поділися?

З нашого боку – то ще нічого. А от через протести на польському боці не працював пункт пропуску «Ягодин», і весь імпорт поїхав на Львівську митницю. На польському боці утворилися більші черги, ніж були до цього з нашого боку – десь 600, десь 800 автомобілів (після 10-денного страйку 15 травня пункт пропуску «Ягодин» розблокували).

Щодо проекту єЧерга, ми в цьому ланцюзі, мабуть, останні. Проект запроваджує «Укртрансбезпека», контролюють Нацполіція та прикордонники, ми здійснюємо тільки митне оформлення.

У жовтні минулого року Україна приєдналася до так званого митного безвізу (конвенції про процедуру спільного транзиту). Наскільки мені відомо, є плани Верховної Ради закріпити це через єЧергу. Пріоритетне значення для проїзду буде для вантажів, які рухаються під єдиною транзитною декларацією форми Т1. Це спрощує і пришвидшує всі види контролю. Ми працюємо в цьому напрямку.

«Усі, хто контролює митницю, мають зарплати в 4-5 разів більші»

Практично кожного тижня з’являються офіційні повідомлення про виявлення корупціонерів на Львівській митниці, гучні факти про те, що вантажівки з дорогою технікою заїжджають як порожні. Що відбувається? Навіть війна не зламала корупційні схеми на митниці?

Десь половина з усіх працівників митниці працюють на кордоні, всі різні, працювали в різний час. До приходу на митницю я працював в СБУ, більшість часу (вісім років) працював у підрозділі боротьби з корупцією у митних органах і контрабандою.

То вам сам Бог велів це побороти.

Так, але тут є два питання. Перше, це низька заробітна плата. Зарплата інспектора митниці 10-12 тис. грн. Цим коштом йому треба доїхати на роботу, купити собі форму, бо нам не видають, на жаль. Я вже не говорю про харчування та все інше. Під час роботи в СБУ у мене був банальний випадок у Києві. Інспектори митниці мали приїжджати на вокзал о 5:00 ранку, жодний міський транспорт в такий час не їздить. Інспектора питають: «Ти взяв у громадянина 200 грн?». Він каже: «Так, взяв». «А навіщо ти взяв?». Він пояснив: «У мене єдиний спосіб доїхати на роботу – це на таксі або ночувати на вокзалі». Який у нього є вихід? Він вже не каже, що йому потрібно взутися, вдягнутися. Спершу, ніж в кого щось спитати, потрібно дати достойну зарплату.

Це дуже дивно, коли низькими зарплатами виправдовувати корупцію в державному органі.

Я не виправдовую корупцію, навпаки. Про випадки затримань на митниці я знаю плюс-мінус заздалегідь, бо я кожного дня спілкуюсь майже зі всіма правоохоронними органами. Якщо я буду попереджати корупцію лише розмовами, це ні до чого не призводить. Ми чекаємо, поки спрацюють співробітники правоохоронних органів, а потім у мене є шанс порушників звільнити.

Усі, хто контролює митницю, мають зарплати в 4-5 разів більші, ніж інспектор, який оглядає вантаж і приймає рішення щодо оформлення. Постійно спілкуюся зі своїм керівництвом про те, що треба підняти зарплати мінімум у два-три рази. В оперативника Нацполіції 30 тис. грн зарплата. Куди не глянь – в них нормальні зарплати.

Якщо підняти зарплату співробітнику митниці, який безпосередньо стоїть на кордоні, він буде поважати себе і не слухатиме керівника, який буде йому казати що і як робити. У деяких моментах ті, що звільнені, слухали когось, хто їм допомагає жити чи виживати. Так не має бути. Інспектори мають отримувати зарплату, за яку вони будуть триматись. Зараз вони тримаються за місце, а не за зарплату. На жаль, така ситуація. Я нікого не виправдовую ні в чому. Але говоримо так, як є. Спільно з керівництвом Держмитслужби робимо все, щоб це змінити.

Ви згадали про зарплати рядових інспекторів, але не сказали про зарплати керівництва.

У мене зарплата 37 тис. грн. В оперативного співробітника ДБР – 80 тис. грн.

Тим не менше, вашої зарплати вам вистачає на життя?

На життя вистачає. У мене є заощадження, які були до приходу на митницю. У принципі на те, щоб прожити, вистачає. Винаймаю квартиру так, щоб можна було ходити пішки до роботи. Дружина працює.

Ви, напевно, спостерігаєте, на яких автомобілях їздять рядові інспектори митниці? Як це корелюється з низькими зарплатами?

Я готовий відповідати за свій період. За те, що було до цього, мені важко щось комусь пояснити. Мені подобається, коли мені телефонують з Києва і кажуть, що мої підлеглі співробітники та певне бізнес-оточення мною незадоволені, вони звикли трохи по-іншому працювати. Я кажу, що це їхня проблема.

«Максимально, що ми можемо – це звільнити з роботи»

Як колишній працівники СБУ якими ще методами боретеся з корупцією на Львівській митниці, окрім розмов і бесід, про які ви згадали?

Максимально, що ми можемо зробити щодо інспектора, звільнити його. Для цього потрібен факт, перевірка за цим фактом, службове розслідування, потім дисциплінарне провадження. У рамках дисциплінарного провадження вже можемо звільнити особу. Але закон про державну службу та судова практика такі, що більшість звільнених згодом поновлюються. Нещодавно я проводив нараду з нашою внутрішньою безпекою, антикорупційним та кадровим підрозділами щодо того, як нам вибудувати систему так, щоб суди не поновлювали тих осіб. Спілкуюся з цього приводу з правоохоронцями та судами. На жаль, якоїсь на 100% дієвої пігулки від цієї проблеми немає.

Я за два місяці звільнив шістьох осіб без дисциплінарного провадження. Просто викликав, кажу: «Ви знаєте, що є зальот». «Знаю. Який вихід?». «Пропоную вам написати заяву за згодою сторін». З цих шести четверо вже подали на мене в суд, що я їх примушував до написання заяви. Як сказав юридичному підрозділу, що хочу бути свідком у цих справах, щоб подивитися в очі суддям і розказати, як усе було. І подивитись на рішення.

За що саме звільнені ці шестеро митників?

За порушення законодавства щодо оформлення товарів. Зокрема, двоє звільнені за той «славнозвісний» факт щодо iPhone, коли автомобіль зупинили вже за брамою (митники оформили вантажівку з технікою на 1,5 млн доларів як порожню). Якщо б авто зупинили безпосередньо в пункті пропуску, цю історію потім юридично в суді причетні могли б якось «відкручувати». А коли вже випустили, то вже все. Там були співробітники боротьби з контрабандою, внутрішньої безпеки митниці, описали все за брамою та склали протокол про порушення митних правил.

Якого рівня ці шість звільнених працівників?

Це керівники змін та інспекторський склад.

А як можуть корупційні схеми функціонувати на рівні рядових працівників без відома вищого керівництва?

Відповідно до «Митного кодексу», в нас діє одноосібне митне оформлення – інспектор оглянув, подивився документи і оформив вантаж. На зміні безпосередньо присутні керівники зміни, у згаданих двох випадках вони були звільнені. Затримання вантажівки з технікою відбулося в суботу. Начальник митного поста не присутній на роботі в суботу.

Те, що він неприсутній, не означає, що він не в курсі справи.

Можливо. У нас ще є поліграф. Шукаємо тих, хто був, як то кажуть, «у темі і в долі» через поліграф.

Написати заяву і піти – це ще дуже легко відбутися. А юридична відповідальність?

Юридична відповідальність буде в рамках кримінального провадження. Все, що я можу зробити – це звільнити. У нас ще близько 40 працівників працюють з підозрами, які вони отримали раніше. Є справи 2013-2015 років. Зараз ми просто очікуємо рішення суду. Якщо буде рішення суду, що вони вчинили злочин, тоді в нас буде можливість їх звільнити.

За цих два місяці я працюю інакше. Викликаю і ми домовляємося, що вони звільняються за згодою сторін. Далі ними будуть займатися вже правоохоронці. Зі свого боку ми робимо всі перевірки, я сам сиджу та дивлюся, що і як вони ще пропускали.

Ще до питання низьких зарплат. Вже за вашого керівництва у митному пості «Яворів» затримали інспекторку митниці, з її приватного авто вилучили понад півмільйона готівки.

Важко тут щось прокоментувати. Частина цих коштів – це була готівка, отримана за митними деклараціями. Люди сплачують податки за деклараціями готівкою безпосередньо на кордоні. Потім цю готівку інспектор або старший зміни здає в бухгалтерію або в банк. Ми звернулися в суд, щоб зняли арешт з частини тих коштів, які дійсно в нас проходять по деклараціях, щоб розрахуватися з бюджетом. Це було на пункті пропуску «Грушів» митного поста «Яворів», де немає української банківської установи чи терміналу.

Інспекторка відсторонена від роботи за рішенням суду.

А як щодо учасників схеми поборів (керівника відділу та двох інспекторів) з підприємців у митному посту «Краківець»?

Вони теж відсторонені від роботи. Щодо згаданої вище інспекторки і щодо цих трьох тривають перевірки, щоб у нас була належна аргументація для їх звільнення.

Гучні обшуки і відсутність підозр

У лютому відбулися масштабні обшуки на різних митницях, у тому числі на Львівській, зокрема в керівництва. Після того ваш попередник Олег Шахрай позбувся своєї посади. Чи були в результаті обшуків офіційні підозри?

Наскільки я знаю, офіційних підозр не було. Тодішньому керівнику та двом заступникам не продовжили термін виконання обов’язків.

10 травня знову відбулися обшуки на Львівській митниці, за підсумками яких БЕБ повідомило про вилучення документів, які підтверджують переміщення без митного оформлення техніки на 40 млн грн.

Мені здається, води об’єднали декілька фактів. 10 травня працівники БЕБ за рішенням суду прийшли з обшуком. Але фактично вони прийшли, ми їм роздрукували інформацію з нашої бази даних, на цьому слідча дія була закінчена. Так само на митному посту «Шегині» забрали документи, які були підставою для переміщення тих чи інших транспортних засобів.

Обшук у глобальному значенні, учасником таких заходів я був неодноразово під час роботи в СБУ, це дестабілізація роботи митниці, можливо, не на добу, але на робочий день. Відповідно це ненадходження платежів державі.

То у вашому кабінеті відбувалися слідчі дії чи у заступників?

У цей день я був у Києві. Вийшли заступник з начальником внутрішньої безпеки, зустріли їх, провели, надали всі документи. В ухвалі було написано: надати витяг із бази. Ну що нам надати правоохоронцям витяг із бази?! Ми і за запитами іноді таке надаємо.

У цій справі вже є підозрювані працівники митниці?

Я так розумію, що поки що немає. Цей факт був ще минулого року. Зупинили вантажівки з вантажем за пунктом пропуску «Шегині», далі почалися процесуальні дії в рамках ст 212 ККУ (ухилення від сплати податків).

У пабліках з’явилося повідомлення про те, що поновився на роботі інспектор митного поста «Рава-Руська» Андрій Гаврик, який брав хабарі на робочому місці і давав решту, про що є відповідне відео.

Не знаю, де ці товариші, бо журналістами їх важко назвати, беруть інформацію. Немає ні рішень суду, ні нічого.

Це було два роки тому на Галицькій митниці. Було відео, на той момент голова ДМСУ Павло Рябікін це висвітлив. Було проведено багато перевірок з цього питання, за результатами яких інспектору дали догану, тому що не було за що навіть звільнити. Відео є, хтось чимось обмінюється, але є багато питань – коли і за що він отримав гроші.

Тобто, цей інспектор навіть не був звільнений?

Ні, він і далі працює в структурі Львівської митниці. Минуло два роки. Навіть, якщо би я хотів його звільнити, не можу зараз нічого зробити.

А скільки працівників митниці притягнуто до кримінальної відповідальності за минулий рік?

За рік немає жодного обвинувального вироку щодо працівників. Про тих, хто звільнений раніше, інформації не маю.

Є статистика, скількох ми звільнили і скільки з них поновлено. З 12 судів, які завершилися, тільки два ми виграли. Загалом у судах розглядається 25 позовів колишніх працівників про поновлення на роботі.

Основна причина звільнення наших співробітників – за порушення присяги державного службовця. У суді вони вишукують аргументи, чому їх поновити.

Не можемо оминути гучну справу виявлення на Львівщині складу з гуманітаркою невідомого походження. 60 фур з гуманітаркою осіли в одному місці і не потрапили за призначенням. Чи залучена митниця до розплутування цієї історії? Що з вашого боку вже вдалося встановити?

З того відео, яке я бачив і спілкувався з колегами з Бюро економічної безпеки – це дійсно гуманітарка, однак її дуже важко ідентифікувати. Відповідно до діючих нормативно-правових актів, фотографувати гуманітарну допомогу в пунктах пропуску ми не можемо, це заборонено. Тому сказати, де і як вона заїхала, дуже важко.

Якщо в них будуть хоча б дані транспортних засобів, якими вона заїхала, тоді будемо дивитись, як воно проїжджало, хто водії. Якщо б БЕБ ініціювало проведення перевірки з боку митниці, вона була би проведена. Ми співпрацюємо з правоохоронцями за різними фактами.