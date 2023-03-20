Під час обшуку автомобіля інспекторки митниці вилучили 500 тис. грн готівки

Інспекторку митного поста «Яворів» Львівської митниці затримали на хабарі. За версією слідства, посадовиця митниці не один раз отримувала хабарі від голови благодійного фонду за переміщення товарів через кордон. Загалом в її автомобілі вилучили понад пів мільйона гривень готівки.

Як розповіли в прокуратурі Львівщини, посадовиця вимагала та одержала від голови благодійного фонду хабар за забезпечення безперешкодного переміщення ним товару через митний кордон України. Задокументовано три факти одержання неправомірної вигоди на загальну суму – 21 тис. грн.

А під час обшуку автомобіля, в якому їхала підозрювана, було виявлено та вилучено готівки на загальну суму понад пів мільйона гривень.

Затримання відбулося 16 березня (фото прокуратури)

У прокуратурі уточнили ZAXID.NET, що затримання інспекторки митного поста «Яворів» відбулося 16 березня. Зараз їй повідомили підозру за фактом одержання неправомірної вигоди, вчиненого повторно (ч. 3 ст. 368 ККУ). Слідчі дії тривають, правоохоронці клопотатимуть про відсторонення її від займаної посади.