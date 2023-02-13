Шевченківський районний суд Львова визнав колишнього головного інспектора митного поста «Смільниця» винним у хабарництві, але звільнив від відбуття покарання через закінчення строків давності.

Як вказано у вироку суду за 9 лютого 2023 року, у лютому 2016 року митник працював на посаді головного державного інспектора відділу митного оформлення №2 митного поста «Смільниця» Львівської митниці. Він двічі брав хабарі за безперешкодне ввезення в Україну побутової техніки. Загальна сума задокументованих хабарів становила 500 доларів.

У суді обвинувачений заявив, що не брав хабарів та заперечив вину у вчиненні кримінального правопорушення.

Справу розглядав суддя Руслан Єзерський, він дослідив докази у цій справі, зокрема покази чоловіка, який давав хабар, відеозаписи з зустрічей з митником, які проводились під контролем СБУ.

Суддя визнав підозрюваного винним у хабарництві та оштрафував на 17 тис. грн з позбавленням права займати певні посади протягом двох років. Однак його звільнили від відбування покарання через закінчення строків давності.