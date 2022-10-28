Затриманому податківцю вже обрали запобіжний захід

У Львові правоохоронці затримали старшого державного інспектора ГУ ДПС у Львівській області, який продавав конфіденційну інформацію щодо підприємств критичної інфраструктури. Йдеться про інформацію щодо обсягів експорту та імпорту нафтопродуктів, повідомили в прокуратурі у п'ятницю, 28 жовтня.

Прокуратура встановила, що працівники ГУ ДПС у Львівській області систематично отримували хабарі за інформацію про обсяги імпорту та експорту нафтопродуктів, клієнтської бази різних підприємств, цін на товари та інших конфіденційних відомостей, котрі зберігаються лише у базах даних податкової. Кому саме податківці продавали інформацію правоохоронці не розголошують.

«Свої «послуги» податківці оцінювали в розмірі від 150 до 1500 доларів США за надання інформації стосовно одного підприємства», – повідомили у прокуратурі.

Хоча прокуратура повідомляє, що у схемі були залучені кілька працівників податкової, але затримали лише одного податківця – старшого державного інспектора ГУ ДПС у Львівській області. Чоловік вимагав понад 65 тисяч гривень за свої послуги. У прес-службі СБУ уточнили, що правоохоронці раніше вже задокументували кілька фактів продажу цим посадовцем даних з конфіденційною інформацією.

У приміщеннях львівської податкової та вдома у затриманого посадовця вже провели обшуки. Правоохоронці вилучили документи та комп'ютери, на яких зберігаються докази. На податківця відкрили кримінальне провадження за одержання неправомірної вигоди службовою особою ККУ(ч. 3 ст. 368 КК України). Затриманому податківцю вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави.