Андрій Ляхович уклав угоду про визнання винуватості з прокурором

Сихівський районний суд Львова виніс вирок податківцю Андрію Ляховичу, який брав хабарі за продаж конфіденційної інформації про підприємства зі сфери критичної інфраструктури. Чоловік продавав дані з бази ДПС про підприємства, що торгують нафтопродуктами. Суд оштрафував його на 34 тис. грн з забороною працювати в ДПС протягом двох років.

Як вказано у вироку суду, який оголосили у червні 2023 року, Андрій Ляхович працював старшим державним інспектором та у 2022 році продавав інформацію щодо підприємств у сфері торгівлі нафтопродуктами. Вартість пакету документів по одній фірмі вартувала 150 доларів хабара. У «пакет документів» входила інформація щодо обсягів імпорту, експорту товарів підприємств, клієнтської бази, цін на товари. Таким чином податківець продав інформацію про кілька підприємств. Чоловік, який начебто придбав інформацію, співпрацював зі слідством.

Повідомляючи про викриття схеми, правоохоронці розповідали, що до неї входило кілька посадовців Державної податкової служби у Львівській області, їхні дані встановлювали.

Андрій Ляхович уклав угоду про визнання винуватості з прокурором. Варто зазначити, що у вироку суду вказано, що обвинувачений наразі ніде не працює, тобто його звільнили з посади.

Справу розглянула суддя Олена Тімченко, яка визнала Андрія Ляховича винним в обвинуваченні за ч.2 ст.362 ККУ та ч.1 ст.368 ККУ, призначивши 34 тис. грн штрафу з позбавленням права працювати в органах ДПС України два роки. На вирок ще може бути подана апеляція.