Затримання відбулося після отримання другої частини хабара

Поліцейські затримали на хабарі заступника начальника одного із інститутів Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Полковник вимагав 30 тис. грн у підприємця за видачу дозвільної документації з протипожежної безпеки.

За даними правоохоронців, за хабар полковник служби цивільного захисту обіцяв надати дозвільну документацію підприємцю. У разі відмови надати йому хабар, погрожував видати негативний висновок, чим фактично унеможливив би підприємницьку діяльність у цих приміщеннях.

«Задокументовано, що одержання неправомірної вигоди відбувалось двома траншами. Першу частину у розмірі 15 000 грн він отримав особисто, за другою частиною він відправив курсанта. Службовець дав останньому вказівку вийти у КПП університету і забрати для нього грошові кошти», – повідомили в прокуратурі Львівщини.

Частину хабара полковник отримав особисто, а за іншою відправив курсанта

Як зауважили в прокуратурі, курсант не був обізнаний у злочинній діяльності посадовця вишу та не знав, що бере для нього хабар.

Підозрюваного затримали 26 червня на робочому місці після отримання другої частини хабара, йому повідомили про підозру за одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 ККУ). Невдовзі суд обере йому запобіжний захід, також правоохоронці клопотатимуть про відсторонення його від займаної посади.