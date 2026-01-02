Олега Стокалюка затримали на хабарі у 2023 році

Шевченківський районний суд Львова виніс вирок заступнику начальника інституту з виховної та соціально-психологічної роботи навчально наукового інституту цивільного захисту Львівського університету БЖД, полковнику Олегу Стокалюку, який вимагав 30 тис. грн хабаря. Суд призначив йому 93,5 тис. грн штрафу.

Як вказано в матеріалах справи, у 2023 році Олег Стокалюк отримав від представника ТзОВ «Тандем Ріел» частину хабаря – 15 тис. грн за вплив на рішення посадовців ГУ ДСНС України у Львівській області про реєстрацію декларації відповідності вимогам пожежної безпеки на нежитлове приміщення в Городку. Там компанія планувала зберігати будівельні матеріали.

При наступній зустрічі полковник передав представнику компанії відповідну декларацію. Натомість представник компанії передав йому через курсанта другу частину хабаря. Тоді його затримали поліцейські.

У суді Олег Стокалюк свою провину визнав частково. Він стверджує, що не вимагав хабар – гроші представник ТзОВ «Тандем Ріел» дав йому добровільно. Однак чоловік, який давав йому хабар це заперечив.

Враховуючи обставини справи, суддя Галина Білінська визнала Олега Стокалюка винним за ч. 2 ст. 369-2 ККУ та призначила 93,5 тис. грн штрафу. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.