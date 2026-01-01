Оксана Єзерська отримала підозру в хабарництві

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області відсторонив начальницю Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці Оксану Єзерську від посади у зв’язку з підозрою в хабарництві. Їй обрали запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 242 тис. грн. Про це йдеться в ухвалах, оприлюднених у судовому реєстрі.

Оксану Єзерську підозрюють в одержанні неправомірної вигоди у великому розмірі службовою особою ( ч. 3 ст. 368 ККУ). Кримінальне провадження зареєстроване ДБР ще у січні 2025 року, однак підозру посадовиці вручили 22 грудня.

За версією слідства, начальниця Західного міжрегіонального управління Держпраці налагодила схему отримання неправомірної вигоди від суб’єктів господарювання за надання дозволів на роботи підвищеної небезпеки і на експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки, експертне обстеження, технічний нагляд, проведення експертиз технологічних процесів, а також за непритягнення до відповідальності юридичних та фізичних осіб, котрі використовують працю неоформлених працівників.

«Розмір неправомірної вигоди залежить від характеру об’єктів, виду послуг та розміру штрафних санкцій і становить від 2 до 10 тис. доларів США», – сказано в ухвалі.

24 грудня суд задовольнив клопотання слідчого ДБР про відсторонення начальниці міжрегіонального управління Держпраці від посади в межах досудового розслідування на термін до 22 лютого 2026 року. Також їй обрали запобіжний захід – заставу у розмірі понад 242 тис. грн.

В ухвалі про обрання запобіжного заходу зазначається, що посадовиця та її захисник назвали підозру необґрунтованою.

Окрім того, суд задовольнив клопотання слідства про арешт майна підозрюваної, вилученого під час обшуків на її робочому місці – мобільного телефона Iphone 16 Pro max та документів.

Зазначимо, повноваження Західного міжрегіонального управління поширюються на чотири області –Волинську, Закарпатську, Львівську та Рівненську. Останні п’ять років управління очолює Оксана Єзерська.