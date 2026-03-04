Військовим посадовцям загрожує 15 років тюрми

Державне бюро розслідувань викрило посадовця Міністерства оборони, який організував розкрадання пального на понад 20 млн грн. Про це у середу, 4 березня, повідомили у пресслужбі ДБР.

Слідчі встановили, що начальник відділу в управлінні оцінювання відповідності тилового майна Міноборони протягом 2022–2025 років завищував потреби в пальному та зазначав у документах нібито його використання. Продати утворений надлишок пального полковнику міноборони допомагали його спільники – начальник одного з відділів Генерального штабу ЗСУ та начальник служби пально-мастильних матеріалів тилу однієї з військових частин. Крім того, спільники готували документи для списання пального, яке насправді продавали у Миколаївській області за 28–35 грн за літр.

Встановлено, що таким чином військові привласнили щонайменше 500 тонн пального вартістю понад 20 млн грн. Вказується, що вони намагалися уникнути викриття та у приватному листуванні називали пальне «молоком», а гроші – «котлетами». Затриманим оголосили підозри у привласненні військового майна у великих розмірах (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 410 КК України) та у службовому підробленні за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України). Суд обрав для підозрюваних запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Військовим загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року ДБР повідомляло про викриття на Харківщині двох військових та цивільного, які викрадали з частини дизельне пальне та перепродавали. Встановлено, що вони продали щонайменше 24 тонни пального.