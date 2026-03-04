ДБР викрило полковника Міноборони на масштабних розкраданнях пального на 20 млн грн
Також до злочину причетний посадовець Генштабу ЗСУ
Державне бюро розслідувань викрило посадовця Міністерства оборони, який організував розкрадання пального на понад 20 млн грн. Про це у середу, 4 березня, повідомили у пресслужбі ДБР.
Слідчі встановили, що начальник відділу в управлінні оцінювання відповідності тилового майна Міноборони протягом 2022–2025 років завищував потреби в пальному та зазначав у документах нібито його використання. Продати утворений надлишок пального полковнику міноборони допомагали його спільники – начальник одного з відділів Генерального штабу ЗСУ та начальник служби пально-мастильних матеріалів тилу однієї з військових частин. Крім того, спільники готували документи для списання пального, яке насправді продавали у Миколаївській області за 28–35 грн за літр.
Встановлено, що таким чином військові привласнили щонайменше 500 тонн пального вартістю понад 20 млн грн. Вказується, що вони намагалися уникнути викриття та у приватному листуванні називали пальне «молоком», а гроші – «котлетами». Затриманим оголосили підозри у привласненні військового майна у великих розмірах (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 410 КК України) та у службовому підробленні за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України). Суд обрав для підозрюваних запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Військовим загрожує до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у жовтні 2025 року ДБР повідомляло про викриття на Харківщині двох військових та цивільного, які викрадали з частини дизельне пальне та перепродавали. Встановлено, що вони продали щонайменше 24 тонни пального.