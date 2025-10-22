Військовим та їхньому спільнику загрожує до 15 років ув'язнення

На Харківщині ДБР та СБУ викрили двох військових та цивільного, які викрадали з частини дизельне пальне та перепродавали. Про це у середу, 22 жовтня, повідомили у пресслужбі ДБР.

За даними слідчих, військові вносили до звітів підрозділу неправдиві дані щодо маршрутів транспорту, створюючи надлишки невикористаного палива. Вкрадене паливо перепродавала на території Харківщини за ціною 35 грн за 1 літр. Встановлено, що таким чином ділки перепродали щонайменше 24 тонни пального (три партії по 8 тонн) на суму майже 1 млн грн.

«Під час продажу третьої партії пального фігурантів було затримано. Проведені обшуки за місцями проживання ділків та у транспортних засобах, які вони використовували», – йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у затриманих вилучили готівку, документацію щодо використання палива, чорнові записи викрадених об’ємів палива та розподілу грошей, два автомобілі та прилади для скручування пробігу на авто.

Двом військовим та їхньому цивільному спільнику оголосили підозри у викраденні військового майна в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 410 КК України). Підозрюваним загрожує позбавлення волі строком до 15 років. Наразі вони перебувають під вартою.