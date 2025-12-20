Олесю Ілащук призначили надзвичайною і повноважною посолкою України в Болгарії у грудні 2022 року

За вбивство у Відні 21-річного українця арештували сина посолки України в Болгарії Олесі Ілащук. Про це вона підтвердила у коментарі агентству «Укрінформ», попросивши не політизувати цю справу.

Ілащук наголосила, що оцінка ситуації, пов’язаної із затриманням її сина, має ґрунтуватися виключно на офіційних даних і рішеннях суду, а не на припущеннях. Вона закликала дотримуватися принципів верховенства права, етичних стандартів та конституційно закріпленої презумпції невинуватості.

«Окремо хочу підкреслити, що некоректно пов’язувати процесуальний статус мого сина з моєю дипломатичною службою або вдаватися до політичних інтерпретацій цієї ситуації», – наголосила дипломатка.

Крім цього, Ілащук відзначила, що її син є повнолітнім громадянином України, має повну цивільну дієздатність і проходить усі передбачені законом процесуальні дії.

Раніше видання «Dетектив-Info» писало, що одним із підозрюваних у справі про вбивство 21-річного українця у Відні є 19-річний Богдан Ринжук. Це син чернівецького бізнесмена Івана Ринжука, якому на початку 2013 року оголосили про підозру за причетність до фінансових махінацій на посаді очільника ринку, та наприкінці лютого 2021 року суд його виправдав.

У деклараціях Ілащук Богдан Ринжук вказаний як син, однак ЗМІ зазначають, що вона є його мачухою.

Додамо, Олесю Ілащук призначили надзвичайною і повноважною посолкою України в Болгарії у грудні 2022 року.

Нагадаємо, у Відні 26 листопада виявили 21-річного загиблого українця на задньому сидінні згорілого автомобіля. За даними «Суспільного», загиблий – син заступника Харківського міського голови Сергія Кузьміна.

2 грудня українські правоохоронці затримали двох чоловіків віком 19 та 45 років, яких підозрюють у вбивстві. Тоді повідомляли, що їх не будуть екстрадувати до Австрії, натомість Україна звернулась до віденської поліції з проханням про передачу кримінальної справи.