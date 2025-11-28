Місце, де знайшли вигоріле авто з вбитим українцем всередині

У Відні в районі Донауштадт виявили згорілий автомобіль Mercedes, на задньому сидінні якого лежало тіло 21-річного громадянина України. Про це повідомила газета Kronen Zeitung в четвер, 27 листопада.

За інформацією віденської поліції, згорілий автомобіль виявили перехожі в ніч на 26 листопада і викликали рятувальників. Однак на момент прибуття правоохоронців та пожежної служби на місце події, авто вже повністю вигоріло.

Наступного дня після інциденту судово-медична експертиза встановила, що «жертва померла насильницькою смертю». Сліди на тілі вказують на нанесення травми тупим предметом, але «причиною смерті, імовірно, стала задуха або тепловий удар».

«Можливо на 21-річного чоловіка напали, поклали на заднє сидіння, а потім підпалили автомобіль, щоб замести сліди», – ідеться в матеріалі.

Згідно з першими висновками, автомобіль підпалили за допомогою «пального каталізатора», яким його до того навмисно облили.

Про зникнення 21-річного українця в ніч на 27 листопада повідомив «близький друг родини, який проживає за кордоном». Хто вбив хлопця і який мотив стоїть за цим, поліції зараз невідомо.