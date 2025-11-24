Під час пожежі згоріло 1400 магазинів

Українця Даниїла Бардадима, якого підозрюють у підпалі торгівельного центру на вулиці Marywilska 44 у Варшаві, засудили у Литві. Вільнюський окружний суд призначив йому 3 роки і 4 місяці ув’язнення за підпал магазину IKEA у Вільнюсі. Про це повідомило польське радіо RMF24, у понеділок, 24 листопада.

Як йдеться у повідомленні, 9 травня 2024 року Даниїл Бардадим підпалив магазин IKEA у Вільнюсі та зняв на відео роботу пожежників. Литовський суд врахував, що на момент підпалу українцеві було лише 17 років. За литовським законодавством максимальне покарання за цей злочин становить 10 років. У суді хлопець визнав свою провину.

Попри вирок у Вільнюсі, щодо Даниїла Бардадима ведеться польське слідство про підпал торгового павільйону на вулиці Marywilska 44 у Варшаві 12 травня 2024 року. За даними польського радіо RMF FM, Даниїла Бардадима підозрюють у зйомці пожежі та передачі відео російському замовнику. За польським законодавством за участь у такому злочині українцю загрожує від 10 років ув’язнення до довічного.

«Бардадима було обвинувачено у підготовчих діях до терористичних нападів та незаконному зберіганні вибухових матеріалів. Згідно з інформацією зі слідства, він мав діяти на користь російських розвідувальних служб, плануючи атаки не лише у Вільнюсі, а й в інших містах Литви та Латвії», — повідомляє польський сайт Wiadomości, посилаючись на суспільного мовника.

У цій справі обвинувачення висунули також українцю Олександру В., якого слідчі називають замовником підпалів. За версією польської прокуратури, у підпалі торгівельного центру могла брати участь організована група щонайменше з восьми осіб.

Під час підпалу торгівельного центру у Варшаві повністю згоріли 1400 магазинів. У травні прем’єр Дональд Туск та міністри Томаш Сємоняк і Адам Боднар заявили, що пожежу організували російські спецслужби.

«Маємо детальну інформацію про замовлення, перебіг підпалу та спосіб його документування. Дії виконавців координувала особа, яка перебуває в Росії. Частина учасників вже під арештом, решта — ідентифіковані та розшукуються», — йдеться у заяві польського уряду, повідомило польське медіа Rzeczpospolita.

24 жовтня польське польський сайт TVN24 повідомив про суд над Сергієм Р., Павлом Т. та Владиславом Й., яких визнали співучасниками підпалів.

«Провадження стосується діяльності організованої групи, яка мала здійснювати саботаж та тероризм. Її учасники підпалювали великі торгівельні об’єкти, розташовані на території держав ЄС», – пише TVN24.

Розслідування стосується щодо терактів у різних локаціях:

підпалу магазину OBI на вул. Радзимінській у Варшаві

підпалу магазину IKEA у Вільнюсі

підпалу торгівельного центру Marywilska 44 у Варшаві

а також підготовки до підпалу магазину IKEA у Ризі, Латвія.

Речник Національної прокуратури Польщі повідомив, що з 20 квітня 2024 року Даниїл Бардадим за вказівками російських агентів перебував у Литві та готував пожежі.

8 травня 2024 року Даниїл Бардадим, виконуючи вказівки російських диверсантів залишив вибухові пристрої у магазині IKEA у Вільнюсі. Уночі 9 травня українець підпалив IKEA у Вільнюсі.

Хлопець стояв поблизу магазину і знімав пожежу та роботу рятувальників. Потім він передав відео російським службам.

Того ж дня Даниїл Бардадим приїхав до Варшави, і 11 травня підійшов до торгівельного центру на вулиці Marywilska 44 у Варшаві, щоб зняти пожежу павільйону й роботу служб. Всі відеозаписи хлопець надсилав російським службам.