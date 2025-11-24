За даними слідства, підозрюваний допоміг виконавцям підривів на залізниці

У Польщі затримали українця Володимира Б., якого звинувачують у підривах польської залізниці. Про це повідомили у понеділок, 24 листопада, у пресслужбі Національної прокуратури Польщі.

За даними слідства, Володимир Б. допомагав безпосереднім виконавцям диверсії – Олександру Кононову та Євгенію Іванову. Докладніше про фігурантів справи можна дізнатися за посиланням.

Правоохоронці підозрюють Володимира Б. у пособництві вчиненню диверсії та в діях на користь російської розвідки. Слідство стверджує, що у вересні 2025 року Володимир Б. відвіз Євгенія Іванова до місця проведення диверсії, що дозволило йому провести розвідку на місцевості та вибрати місце для встановлення вибухового пристрою.

Володимира Б. затримали 20 листопада на території Польщі. 22 листопада йому висунули звинувачення та заарештували.

Наразі триває розслідування, польські правоохоронці встановлюють усіх причетних до підривів на залізниці.

Деталі теракту в Польщі

У неділю, 16 листопада, на ділянці залізниці Варшава – Люблін у Польщі здетонував вибуховий пристрій, внаслідок чого було пошкоджено колію. Цей відрізок залізниці має стратегічне значення для допомоги Україні. За даними премʼєр-міністра Польщі Дональда Туска, на коліях підірвався вибуховий пристрій військового класу С4. Детонація відбулася за допомогою спускового механізму, прокладеного через 300-метровий кабель.

Під час іншої диверсії біля станції Голомб поїзд сполученням Свіноуйсьце – Ряшів, у якому їхали 475 пасажирів, наїхав на прикручену до рейок металеву пластину. Потяг її переїхав, однак ця перешкода могла призвести до сходу з колій.

18 листопада Дональд Туск повідомив, що теракти на залізниці у Польщі здійснили двоє українців. Тоді він зазначив, що одного зі зловмисників заочно засудили у Львові за диверсії. Йшлося про Євгенія Іванова, який діяв на замовлення кадрового співробітника головного управління генштабу Росії Юрія Сизова. Інший фігурант – Олександр Кононов. Вони вʼїхали до Польщі з Білорусі, використовуючи підроблені паспорти. У країні вони перебували лише кілька годин, а решту завдань виконали їхні помічники.