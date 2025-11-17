На залізничній лінії Варшава – Люблін відбувся акт саботажу

У неділю, 16 листопада, на ділянці залізниці Варшава – Люблін у Польщі здетонував вибуховий пристрій, внаслідок чого було пошкоджено колію. Про це у понеділок, 17 листопада, заявив прем’єр країни Дональд Туск.

Як повідомив польський радіомовник RMF, порушення у роботі залізничної інфраструктури вранці 16 листопада у районі села Жичин Ґарволінського повіту помітив машиніст потяга. У цей момент у потязі перебували двоє пасажирів та кілька членів екіпажу, ніхто не постраждав.

Компанія PKP Polskie Linie Kolejowe SA оголосила, що рух між селами Соболев та Жичин здійснюватиметься поки що однією колією, а обставини інциденту з’ясовуватиме залізнична комісія. Варто зазначити, що цим маршрутом курсують поїзди у напрямку Любліна, Хелму і далі до України.

Фото поліції Мазовецького воєводства, пошкоджена колія у Польщі

У Міністерстві внутрішніх справ розглядали усі можливі версії, включно з діями третіх осіб. Заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Дущик зазначив, що в Польщі вже тривалий час фіксують різні види саботажу. Водночас він закликав уникати поспішних звинувачень на адресу Росії.

«Росія не настільки всемогутня, щоб кожен підпал чи подібна ситуація були її провокацією. Але й виключати цього не можна», – додав Дущик.

Як інформує радіо RMF, перш ніж пошкодження виявили, пошкодженою колією встигли проїхати три поїзди. Підрив колії було виявлено лише тоді, коли екіпаж поїзда Intercity про це повідомив після проїзду цього місця.

Доповнено о 12:26. «Укрзалізниця» повідомила, що польська сторона підтвердила інформацію щодо спроби диверсії. Наразі рух потягів здійснюється суміжною колією.

«Вплив на графік нашого поїзда Київ – Варшава: +25 хвилин, всі стикувальні поїзди до наших пересадкових поїздів до Хелму – також графіком», – зазначили у дописі.

Туск уточнив, найімовірніше, намагалися підірвати сам потяг. Він наголосив, що вибух на залізничної колії – це безпрецедентний акт саботажу, спрямований безпосередньо проти безпеки польської держави та її цивільного населення. За словами прем’єра, цей маршрут також має вирішальне значення для доставки допомоги Україні.

Доповнено о 13:40. Також стало відомо, що ввечері 16 листопада на цій же залізничній лінії було пошкоджено контактну мережу поблизу станції Пулави. За інформацією RMF, невідомі закинули на лінію живлення ланцюг, це спричинило коротке замикання. Унаслідок удару струму вибило шибку в одному з вагонів поїзда сполучення Свіноуйсьце – Жешув, у якому їхали 475 пасажирів. Після цього поїзд наїхав на прикручену до рейок металеву пластину, вона виявилася занадто слабкою, тому потяг її розчавив. Однак така перешкода могла призвести до сходу поїзда з рейок.

Зазначимо, обидва інциденти сталися на лінії №7 – одній із ключових залізничних артерій, що з'єднує Варшаву з Любліном, Хелмом і українським напрямком через Дорохуськ.

Нагадаємо, 13 жовтня повідомляли, що поліція Польщі передала до суду справу росіян Ігоря та Іріни Рогових, які готували теракт у Польщі та працювали на ФСБ.

Згодом стало відомо, що затримані росіяни протягом двох років отримували фінансову підтримку від МЗС Польщі.