Автобус «Електрон» моделі А18501 на одному з міських маршрутів у Львові

Львівський завод «ЕлектронМаш», що входить до складу корпорації «Електрон», та Рівненська АЕС уклали угоду на п’ять нових великих міських автобусів за 75,375 млн грн. Терміни постачання – до кінця 2026 року.

Як йдеться на платформі «Прозорро», договір підписали 24 грудня після того, як «ЕлектронМаш» було визнано переможцем відповідних торгів, де він був єдиним учасником.

Згідно з угодою, завод має передати автобуси впродовж 245 календарних днів з дати отримання попередньої оплати. Передбачена 30%-ва передоплата (27,135 млн грн) упродовж 30 календарних днів від дати його підписання.

Загальна сума угоди становить 75,375 млн грн без ПДВ або 90,45 млн грн з ПДВ.

«ЕлектронМаш» запропонував 12-метрові низькопідлогові автобуси «Електрон» моделі А18501 за ціною 15,075 млн грн (без ПДВ) кожен. Вони виготовлені цього року та оснащені дизельним двигуном Cummins екологічного стандарту Євро 6, автоматичною коробкою ZF, системою EBS. Кожен розрахований на понад 100 пасажирів (не менше ніж 30 сидячих), обладнаний відкидним пандусом і ременями в салоні для фіксації інвалідного візка.

Автобуси «Електрон» А18501 виробник вперше презентував 2016 року, наразі вони їздять маршрутами у Львові та Ужгороді.

Рівненська АЕС оголосила тендер на закупівлю п’яти великих автобусів 17 жовтня цього року зі строком поставки до 30 листопада 2026 року. Аукціон запланували на 28 жовтня, однак замовник декілька разів переносив кінцевий термін подання пропозицій та його дату.

ТОВ «Завод «ЕлектронМаш», у якому АТ «Концерн-Електрон» володіє часткою в 55%, спеціалізується на проектуванні та виробництві трамваїв, тролейбусів, електробусів та міських пасажирських автобусів, агрегатів та запасних частин.

Завод цьогоріч збільшив чистий дохід на 87,7% порівняно з попереднім роком – до 244 млн грн, чистий прибуток становив 0,06 млн грн проти 0,9 млн грн у 2023-му, повідомив «Інтерфакс Україна».