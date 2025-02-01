Таким чином міста можуть поповнити втрачений через війну транспортний парк

Держава компенсує 15% ціни купівлі автобусів та електробусів львівського концерну «Електрон» за програмою «Зроблено в Україні», відомою також як «Промисловий кешбек». Придбати міський пасажирський транспорт з компенсацією можуть і приватні компанії. Про це концерн повідомив у Facebook.

Міністерство економіки України внесло міські пасажирські автобуси та електробуси, зокрема від львівського концерну «Електрон», у перелік вітчизняної техніки й обладнання, покупці якої можуть отримати 15% компенсації від ціни (без ПДВ).

«Важливо, що цей компенсаторний механізм поширюється на приватні суб’єкти господарської діяльності. Таким чином, тепер приватні юридичні особи , що працюють в містах України у сфері пасажирських перевезень, мають можливість скористатись цією опцією та оновити чинний або відновити втрачений під час війни рухомий склад і отримати часткову компенсацію вартості техніки», – ідеться в повідомленні концерну «Електрон».

Щоб отримати компенсацію 15% від ціни за автобуси або електробуси, підприємство має обрати постачальника з переліку на сайті Мінекономіки, та подати до уповноваженого банку заявку та підтверджуючі документи.

У програмі «Промисловий кешбек» беруть участь українські виробники з локалізацією виробництва не менше 40%. За програмою можна придбати техніку й обладнання для аграрного виробництва, енергетичне обладнання, будівельну, комунальну і спецтехніку. Більше дізнатися про програму та суми компенсацій можна на сайті програми «Зроблено в Україні».