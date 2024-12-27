Для Тернополя за кошти позики Європейського інвестиційного банку буде виготовлено 17 тролейбусів

Львівський концерн «Електрон» виготовить для Тернополя 17 нових низькопідлогових тролейбусів. Про це у п’ятницю, 27 грудня, концерн «Електрон» повідомив на своїй Facebook-сторінці.

«Переможцем публічних торгів на виготовлення 12-метрових тролейбусів для комунального підприємства “Тернопільелектротранс” став консорціум підприємств концерну – ТОВ "Завод Електронмаш" та ТОВ "Спільне українсько-німецьке підприємство "Електронтранс"», – йдеться в повідомленні.

Згідно з підписаним договором між Тернопільською міською радою та концерном «Електрон» протягом наступного року для міста за кошти позики Європейського інвестиційного банку буде виготовлено 17 тролейбусів. Сума контракту складає 5,5 млн євро. Для Тернополя це буде перша закупівля нових тролейбусів за останні 15 років.

Тролейбуси «Електрон» – це повністю низькопідлоговий пасажирський транспорт з комфортним салоном, загальною пасажиромісткістю 106 людей (з них 34 місця для сидіння). Для осіб з інвалідністю салон тролейбуса обладнаний сигнальними кнопками та відкидним пандусом для заїзду інвалідної коляски на спеціально пристосоване місце з пасками безпеки для їх фіксації під час руху. Для додаткової зручності посадки і висадки пасажирів застосовано пневматичну систему «кнілінг» – пониження рівня підлоги тролейбуса на зупинках підчас посадки-висадки пасажирів.

«Мікроклімат салону підтримується системами кондиціонування та опалення. Крім того, в тролейбусах встановлено USB-роз’єми для заряджання ґаджетів. Всі деталі салону, в тому числі обшивка крісел виконані з негорючих матеріалів. Кузов тролейбуса виготовлений з нержавіючої сталі, а зовнішнє облицювання – з антикорозійних композитних панелей», – повідомили в концерні «Електрон».

Для безпеки та контролю руху тролейбусів встановлено GPS-трекери, камери відеоспостереження за салоном, дорогою та за струмоприймачами тролейбуса. Тролейбус має кілька незалежних систем гальмування — електродинамічне гальмо, пневматичну систему EBS (яка включає ABS та ASR) з дисковими гальмами, стоянкове та світлофорне гальма. Під час електродинамічного гальмування включається режим рекуперації – електроенергія повертається в контактну мережу. Діагностика та контроль роботи усіх систем та вузлів здійснюється бортовим комп’ютером.