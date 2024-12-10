Загалом у місті планують автономним живленням обладнати 11 тролейбусів

У Львові тролейбуси «Електрон» доукомплектовують системою автономного живлення. На сьогодні міський тролейбусний парк Львова має уже три такі машини, у планах ще вісім. На запасі автономного ходу такі тролейбуси можуть проїхати 20 км.

Як повідомили в ЛКП «Львівелектротранс», наразі тролейбуси з автономним ходом курсують на довгих маршрутах – №22 та №33. Загалом, в наступному році комунальне підприємство очікує отримати ще вісім таких машин. І в майбутньому всі 11 таких одиниць планують використовувати на одному з маршрутів, продовживши його без добудови контактної мережі.

«Тролейбуси з автономним живленням не припиняють рух у випадках ДТП чи пошкоджень ділянок контактної мережі. Також при можливих відключеннях електроенергії вони зможуть завершити свій рейс і не блокувати рух для іншого транспорту. Загалом наявність таких машин дозволяє розвивати існуючі тролейбусні маршрути без будівництва відповідної інфраструктури», – зазначили в ЛКП «Львівелектротранс».

У мерії зауважили, що тролейбуси переобладнують в межах проєкту «Модернізація громадського тролейбусного транспорту міста Львів», який фінансується за кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку. Йдеться загалом про 10 одиниць. Ще один тролейбус було переобладнано в попередні роки як тестовий зразок. Всі роботи з укомплектування тролейбусів акумуляторами виконує виробник – ТОВ «Електронтранс».