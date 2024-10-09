До Львова прибули перші два низькопідлогові трамваї Vevey Be 4/8

До Львова прибула перша партія вживаних трамваїв Vevey Be 4/8, які безкоштовно передало швейцарське місто Берн. Ці трамваї курсуватимуть на маршрутах №1 і №7.

Як повідомив керівник управління транспорту Львівської міської ради Орест Олеськів, 9 жовтня до Львова прибули перші два низькопідлогові трамваї. Їх доставили на територію вагоноремонтних майстерень ЛКП «Львівелектротранс». До кінця року Львів отримає ще 4 бернські трамваї. Решту 5 вагонів місто має отримати вже з березня 2025 року.

«Переобладнувати вагони не потрібно, оскільки ширина колій в обох містах однакова. Перед виходом електротранспорт має пройти випробування та отримати українську сертифікацію. Попередньо плануємо запустити ці трамваї на маршрути №1 та №7 для зменшення інтервалів руху та забезпечення доступності електротранспорту», – повідомив директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олег Забарило.

Ці трамваї не потребують переобладнання під львівську колію, адже її ширина така ж, як у Берні. Окрім трамваїв, швейцарське місто передасть Львову запчастини та супутні інструменти, навчатиме технічний персонал та проведе комплексний аналіз трамвайної інфраструктури Львова.

Додамо, що у 2025 році Львів отримає 23-25 вживаних трамваїв із іншого швейцарського міста – Базеля. Йдеться про великі трамваї марки Schindler Be з низькопідлоговою секцією. Ще 10 трамваїв передадуть у вигляді запчастин.

Нагадаємо, у 2024 році Львів безкоштовно отримав 12 вживаних трамваїв із Берліна, половина з яких уже курсують на лінії.