У 2018 році Львів купив у Берліна 30 вживаних трамваїв Tatra KT4DM

Міська рада Берліна безкоштовно передасть Львову ще 12 вживаних трамваїв КТ4-D. При цьому, Львівська міськрада має оплатити транспортування вагонів в Україну та їх пристосування під місцеву колію.

Як повідомив під час засідання комісії транспорту, зв’язку та міської мобільності 25 березня її голова, депутат від фракції «Варта», Ігор Зінкевич, міськрада Берліна готова передати Львову 12 вживаних трамваїв КТ4-D виробництва 1980-1990-х років та запасних частин до них. За словами керівника департаменту мобільності Олега Забарила, натомість Львів має взяти на себе витрати на транспортування, оплату митних платежів, ПДВ та переобладнання на візки 1000 мм. Він зазначив, що сукупно на ці витрати необхідно 26 млн грн, їх планують перерозподілити з бюджету розвитку.

Олег Забарило уточнив, що ці трамваї перебувають у справному технічному стані та зможуть прослужити місту ще не менше п’яти років. Ці трамваї планують скерувати на нові маршрути, зокрема на маршрут №1 (Залізничний вокзал – Погулянка). Для цього на деяких вулицях мають понизити посадкові платформи. На засіданні комісії 25 березня депутати погодили проект ухвали про виділення коштів для пристосування берлінських трамваїв під львівські маршрути. Цю ухвалу ще мають затвердити на засіданні сесії ЛМР.

Нагадаємо, у 2018 році Львівська міськрада закупила в Берліна 30 вживаних трамваїв Tatra KT4DM . За один трамвай місто заплатило лише 18 тисяч євро. З усіма удосконаленнями і переробками він коштував менш ніж 25 тисяч євро. Зараз ці трамваї курсують на маршрутах №3 та №6.

Додамо, що цього року Львів безкоштовно отримає 11 вживаних трамваїв із швейцарського Берна. Вісім трамваїв виїдуть на маршрути, ще три будуть використовувати як запчастини. В межах цієї домовленості, міськрада має вкласти понад 12 млн грн на пристосування вагонів.