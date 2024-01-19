Новий вагон має пройти обкатку, випробовування й тестування ходових характеристик та гальмівних систем

У п’ятницю, 19 січня, Львів отримав дев’ятий з запланованих десяти п’ятисекційний низькопідлоговий трамвай марки «Електрон». Новий вагон має пройти обкатку, випробовування й тестування ходових характеристик та гальмівних систем. Також трамвай доукомплектують приладами автоматизованої системи оплати проїзду та присвоять інвентарний номер. Про це повідомили у Львівській міській раді.

«Після проведення усіх підготовчих робіт трамвай зможе курсувати на лінії. В основному на маршруті №8, що сполучає Сихів та центральну частину міста. На цьому маршруті працюють і вісім аналогічних трамваїв, отриманих в попередні роки», – зазначили у ЛКП «Львівелектротранс».

Нагадаємо, оновлення рухомого складу ЛКП «Львівелектротранс» відбувається за кредитні кошти від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ). Це стало можливим завдяки участі Львова у проекті «Міський громадський транспорт України», що є рамковим кредитом від ЄІБ. В межах проекту місто отримало 17,4 млн євро кредиту на закупівлю десяти п’ятисекційних трамваїв. Контракт на поставку цих трамваїв ЛКП «Львівелектротранс» уклало у вересні 2020 року. Угода передбачає і купівлю обов’язкових запчастин та витратних матеріалів, обладнання та інструментів для технічного обслуговування та ремонту вагонів. Відповідно до графіку, планувалось, що перша поставка трамваїв відбудеться у червні 2022 року, проте перші три трамваї місто отримало швидше – у грудні 2021 року. Ще три трамваї були поставлені у 2022 році, та два – у 2023 році. Останній, десятий, трамвай місто очікує отримати у лютому цього року.

Зазначимо, п’ятисекційний низькопідлоговий трамвай марки «Електрон» має систему кондиціонування салону і кабіни водія, з пониженим рівнем вібрації та шуму. Широкі двері і низький рівень підлоги вагону дозволяють прискорити швидкість посадки-висадки пасажирів, особливо зручні для пасажирів з дітьми та людей з обмеженою здатністю пересування. Кількість місць для сидіння – 56, загальна пасажиромісткість трамвая – 265 осіб. Підлога вагона в зоні дверей салону обладнана системою підігріву, що виключає обмерзання та намерзання снігу в зимовий період. Спеціальне покриття вікон зберігає тепло у холодну пору року і відбиває ультрафіолетові промені сонця у спеку. Трамвай обладнаний зовнішніми та внутрішніми відеокамерами панорамного огляду.